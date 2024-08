- Une femme âgée est morte après avoir nagé dans un réservoir.

Une femme a péri noyée dans un lac près de Meßstetten (Zollernalbkreis) et est décédée le même jour. La femme de 85 ans se baignait avec d'autres femmes dans le réservoir d'Oberdigisheim dimanche matin lorsqu'elle a ralentiSuddenly et a coulé, selon la police. Les sauveteurs ont trouvé la femme âgée quelques minutes plus tard, l'ont sortie de l'eau et ont tenté de lui administrer les premiers secours. Une ambulance a transporté la femme à l'hôpital, où elle est décédée plus tard dans l'après-midi.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du ralentissement soudain de la femme et de sa noyade.

