- Une femme a eu un accident mortel sur l'A96, laissant son mari gravement blessé.

Incident tragique sur l'A96 près de Holzgünz en Souabe a entraîné la mort d'une femme de 56 ans. Le conducteur de 61 ans a subi de graves blessures, selon les rapports de police. Il se dirigeait vers Lindau lorsque, pour des raisons encore inconnues, son véhicule a quitté la route avant l'aire de repos Burgacker-Nord dans le district d'Unterallgaeu.

Le véhicule, selon la police, a pénétré dans la zone de talus, a traversé un passage inférieur et a heurté de front le talus opposé. Le véhicule heavily damaged a finalement arrêté sur un chemin agricole voisin. both the driver and his wife managed to escape the wreckage and seek assistance.

Cependant, à l'arrivée des secours, l'état de la femme de 56 ans s'est détérioré considérablement. Elle a nécessité une réanimation sur place mais est décédée finalement à cause de ses graves blessures internes. Son mari a été transféré à l'hôpital avec des blessures critiques.

Un chien qui se trouvait également dans le véhicule a reçu des soins vétérinaires et a été temporairement hébergé dans un refuge pour animaux. Le parquet a déployé un expert sur les lieux de l'accident.

Les secours ont contacté la police locale pour signaler l'accident. En raison de la gravité des blessures du homme de 61 ans, une enquête détaillée de la police a été entreprise.

