- Une femme à Berlin a été poignardée et a été tuée.

À Berlin, une femme est tuée par un coup de couteau

Un drame s'est produit à Berlin-Friedrichsfelde où une femme de 28 ans a été découverte grièvement blessée dans le couloir d'un immeuble, selon les rapports du parquet et de la police. Malheureusement, les tentatives de réanimation ont échoué et elle est décédée ultérieurement à l'hôpital.

La police de Berlin arrête un suspect dans une affaire de coup de couteau

Plus tard dans la soirée, la police a arrêté un suspect de 45 ans, qui est soupçonné d'avoir attaqué la femme avec un couteau. Il est actuellement détenu par les autorités.

Actuellement, les motifs de l'agression restent inconnus. De plus, la nature de leur relation, le cas échéant, entre l'accusé et la victime, n'a pas été révélée. Une équipe de homicide et le parquet de Berlin travaillent actuellement sur l'affaire.

Il est intéressant de noter qu'un incident similaire s'est produit quelques jours plus tôt à Berlin, où une femme et mère de quatre enfants aurait été tuée par son ex-mari avec un couteau.

