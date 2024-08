- Une fausse rock star condamnée à trois ans de prison pour fraude.

Un faux motard a été condamné à trois ans de prison par le tribunal régional de Kiel pour fraude dans plusieurs affaires. Quatre mois de cette peine ont déjà été purgés en raison de retards procéduraux. Le tribunal a jugé que le défendeur avait agi avec l'intention de récidiver et de tirer profit de ses actes. De plus, bien qu'il ait confessé, il a "trivialisé" ses actions, a déclaré le juge. Un appel contre le verdict peut encore être formé.

Le défendeur de 44 ans s'était fait passer pour un membre d'un gang de motards pendant plusieurs années et avait extorqué 69 000 euros à un couple ami. Entre 2016 et 2018, il a envoyé quatre messages via le service de messagerie WhatsApp sous le pseudonyme "Cadir Oez" en exigeant des sommes à quatre et cinq chiffres et en proférant des menaces contre le couple.

Le tribunal a suivi les conclusions de l'accusation. Auparavant, l'homme avait été informé d'une fourchette de peine de trois à trois ans et neuf mois après discussions. Cependant, quatre à cinq mois de cette peine auraient déjà été purgés en raison de retards procéduraux, car l'acte d'accusation a été élevé en avril 2021.

Les Plaidoiries

L'accusation a réclamé trois ans et six mois de prison pour le défendeur de 44 ans. L'accusation a vu "une énergie criminelle importante" dans la planification des actes, confirmée par les faits. De plus, il était accusé de violer la relation de confiance. La famille avait constamment vécu dans la peur pour leur vie et leur existence, a-t-on ajouté.

La défense, quant à elle, a plaidé pour une peine de deux ans avec sursis. Elle a soutenu que le défendeur avait manifesté des remords et changé son comportement. De plus, il avait tenté de réparer le tort causé au couple lésé. Initialement, il avait transféré 5 000 euros au couple et avait proposé un paiement mensuel de 800 euros pour le montant restant.

Comme autre argument pour une peine plus courte, le défenseur a comparé la fraude et l'évasion fiscale. Depuis que les peines pour ces deux infractions sont comparables et que le tribunal régional a infligé des peines avec sursis même pour des dommages plus élevés, une peine de prison de trois ans est "trop longue".

Plus d'argent en jeu

L'homme est également soupçonné d'avoir initialement escroqué une prostituée avec le mensonge du motard. Le montant total des dommages que l'acte d'accusation a initialement estimé était d'environ 270 000 euros.

Si l'on soustrait les 69 000 euros que le défendeur a extorqués au couple ami, il reste environ 200 000 euros, que la femme est censée avoir transférés. Cependant, le montant des paiements et le soupçon de proxénétisme n'ont pas pu être prouvés, car la personne concernée a refusé de témoigner au tribunal.

Le défendeur a communiqué ses demandes et menaces au couple à l'aide du service de messagerie WhatsApp sous le pseudonyme "Cadir Oez". Despite attempting to make amends by transferring money and offering monthly payments, the defense argued that a three-year prison sentence for the offender is too severe, comparing it to penalties for tax evasion cases handled by the regional court.

