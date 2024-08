- Une fausse couche traumatique sur scène

Chanteuse américaine Halsey (29 ans) a révélé une expérience dramatique. Dans le podcast "SHE MD" publié le 6 août, la chanteuse de "Lucky" a déclaré : "J'ai fait une fausse couche pendant un concert. La fausse couche a commencé avant le spectacle." Annuler la performance n'était pas une option.

Elle était dans une situation "très difficile" ce jour-là, car elle était encore au début de sa carrière et "avait beaucoup en jeu pour le spectacle". "Il y avait un partenaire corporatif, il y avait un plus grand partenaire médiatique, mais ce qui était plus important pour moi, c'était qu'il y avait mille enfants qui avaient attendu toute la journée pour venir au spectacle et me voir."

Perdu beaucoup de sang

Elle a donc poursuivi le concertDespite feeling mal. Elle "a simplement mis une couche pour adultes". Heureusement, le spectacle était prévu pour 45 minutes seulement. Après avoir quitté la scène, elle a dû vomir dans le parking. "Je suis allée à un hôtel et j'ai été malade toute la nuit. Je me souviens d'être assise dans la baignoire parce que je ne savais pas quoi faire de tout ce sang", a rappelé l'artiste, dont le vrai nom est Ashley Nicolette Frangipane. Elle a saigné pendant des heures et avait peine à tenir debout. Cependant, elle a pris l'avion le lendemain matin.

Le spectacle a également été filmé. Regarder les images est difficile pour elle. "C'est bizarre parce que quand je le regarde maintenant, je me vois vraiment pâle et en sueur, et ma voix a l'air différente." Sa voix était rauque. "Je sonne et j'ai l'air d'une personne différente."

La fausse couche a suscité des sentiments mitigés

Elle a également trouvé difficile de ne pas pouvoir en parler à personne de la fausse couche. "Parce qu'à ce moment-là, j'avais seulement entendu des histoires de fausses couches de femmes heureusement mariées, et elles parlaient généralement seulement après avoir réussi à se faire engrosser et à porter l'enfant." Elle s'est sentie "si seule" et a également pensé qu'elle devrait pouvoir porter un enfant à 20 ans. En même temps, elle ne voulait pas vraiment être enceinte. "J'étais trop concentrée sur ma carrière."

La chanteuse avait de nombreux "sentiments complexes" concernant la fausse couche, y compris soulagement, confusion, culpabilité et chagrin. Maintenant, la jeune femme de 29 ans est une mère fière. En juillet 2021, elle a accueilli son fils Ender Ridley avec son alors-partenaire, le scénariste Alev Aydin (41 ans). La séparation du couple a été annoncée en avril 2023.

