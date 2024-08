Une fan des Chiefs de 81 ans rêvait de rencontrer Patrick Mahomes avant de mourir.

Depuis son enfance en Alabama, le sport a toujours été une constante dans la vie de cette femme. De Johnny Unitas à Cam Newton, elle a toujours eu une préférence pour les quarterbacks. Mais aucun n'a suscité chez elle une obsession aussi forte que Patrick Mahomes des Kansas City Chiefs.

Après avoir découvert Mahomes grâce à une vidéo où Henry Winkler le rencontrait, elle est tombée sous le charme de son humour en interview et de ses talents sur le terrain. Spain a déclaré qu'elle admire sa modestie, apprécie le fait qu'il ne soit pas un fanfaron, mais surtout, "il joue au ballon comme je n'ai jamais vu".

Elizabeth Carter, l'une des filles de Spain, a déclaré que sa mère a toujours été une personne très passionnée.

"Elle était très passionnée par sa maternité et par la création d'un foyer pour ses enfants", a déclaré Carter.

Spain va au-delà de son rôle de fan. Il y a quelques années, elle a commencé à coudre et a créé ses propres vêtements à thème Mahomes. Et sa dévotion envers le quarterback l'a conduite à se fixer pour objectif de le rencontrer avant de "trépasser".

Une campagne dédiée

Inspirée de l'amitié entre Mahomes et Winkler, née après leur rencontre sur le bord du terrain d'un match des Chiefs, Spain a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en février 2023 pour attirer l'attention sur son rêve de rencontrer son athlète préféré.

Elle a commencé à publier des vidéos quotidiennes sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, dans l'espoir de rencontrer un jour son idole en personne. Sa famille l'a immédiatement encouragée.

Ce qui a surpris Kim Carter, une autre des filles de Spain, c'était à quel point elle était dévouée à la campagne. Spain avait déjà publié des vidéos sur sa chaîne YouTube pour présenter certaines de ses peintures à l'eau, mais elle n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de tournage. En temps réel, Spain a appris à se filmer et à publier sur différentes plateformes. "Quel octogénaire connais-tu qui apprend la technologie comme ça ?" a demandé Kim Carter.

L'enthousiasme de Spain n'a fait que croître lorsqu'elle a présenté sa collection de souvenirs de Mahomes et ses pièces de vêtements sur mesure.

Puis, sa dévotion en ligne a attiré l'attention de Randi Mahomes, la mère de Patrick Mahomes, qui a commenté l'une de ses publications sur Instagram.

Plus tard dans l'année, Spain et sa famille se sont rendus à Kansas City pour regarder les Chiefs jouer au Arrowhead Stadium. Spain avait publié le matin du match qu'elle serait dans une section spécifique, et Randi Mahomes est venue la rencontrer plus tard et elles ont pris plusieurs photos ensemble.

Spain a continué à suivre passionnément le quarterback, publiant de temps en temps des peintures et de nouveaux souvenirs des Chiefs sur ses comptes de réseaux sociaux.

Lorsque sa fille, Kim Carter, a filmé un documentaire pour le mariage de son fils, Spain a mentionné qu'elle voulait elle aussi un documentaire. Elizabeth Carter et Kim Carter ont décidé d'emmener leur mère au camp d'entraînement des Chiefs et d'en faire un documentaire.

Le 2 août 2024, Spain et ses filles sont arrivées au camp d'entraînement des Chiefs à St. Joseph, Missouri, pour la journée de dédicaces des quarterbacks, espérant que leur mère pourrait rencontrer son idole. Le camp d'entraînement était bondé de milliers de personnes venues toutes regarder Mahomes s'entraîner pour la saison à venir de la NFL.

La gentillesse des inconnus

En se frayant un chemin dans la foule, Spain a rencontré plusieurs fans et leur a raconté son histoire. Les fans ont aidé Spain à se rapprocher de la meilleure partie des gradins pour obtenir une dédicace de l'un des joueurs. Un généreux fan des Chiefs qui avait passé la nuit à camper lui a donné sa place après avoir entendu son histoire.

Quand l'entraînement s'est terminé, Mahomes est monté dans les gradins, droit vers la section où Spain était assise.

Là, dans les gradins, le quarterback star et sa super fan se sont enfin rencontrés.

Les deux ont eu une brève conversation alors qu'il signait deux des peintures à l'eau de Spain et reconnaissait que sa mère lui avait déjà parlé d'elle.

Ses filles n'ont jamais perdu foi en Spain pour réaliser son rêve. L'enthousiasme et la dévotion de Spain l'ont conduite à ne jamais abandonner l'espoir de réaliser son objectif. "Ça ne se passe jamais exactly comme on le pense, mais ne jamais cesser de rêver", a déclaré Spain.

Pour Kim Carter, cet événement émouvant a changé sa façon de voir la générosité des inconnus. "Je ferai toujours confiance à la gentillesse des inconnus et je ne douterai jamais que les choses peuvent se mettre en place de manière synchronisée."

Après l'excitation de la journée, Spain était de retour sur Instagram et a dit à ses abonnés, "Les rêves se réalisent vraiment."

Lire aussi: