- Une fan d'Adele blessée - enquête contre des gardes de sécurité

** Suite à une altercation physique avec un visiteur lors d'un concert d'Adele à Munich, deux agents de sécurité ont été temporairement arrêtés. Ils sont suspectés d'avoir causé des lésions corporelles dangereuses et sont actuellement en cours d'enquête par la police de Munich. Ils ont par la suite été relâchés. On prétend qu'ils ont frappé l'homme.**

Les raisons de l'altercation entre un homme de 26 ans d'Irlande du Nord et les agents de sécurité vendredi soir, juste avant le début du concert, restent inconnues. Le spectateur a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital. La police enquête actuellement sur les circonstances de l'incident et la séquence exacte des événements.

Un stade éphémère adapté aux besoins de la chanteuse de 36 ans Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") a été construit pour les dix concerts dans la capitale bavaroise. Il s'agit de la première fois depuis 2016 qu'elle se produit sur le continent européen.

Les agents de sécurité impliqués dans l'incident lors du concert d'Adele à Munich sont originaires du Royaume-Uni. Malgré leur arrestation, le soutien pour la tournée d'Adele à Munich reste fort, avec des milliers de fans impatients d'assister aux concerts suivants.

