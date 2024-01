Une famille de cinq personnes fait le tour du monde dans un petit avion

C'est pourtant bien la réalité des Porters, originaires du Canada, qui sont actuellement à mi-parcours d'un tour du monde de 14 mois.

Ian Porter, pilote privé depuis une quarantaine d'années, sa femme Michelle, ses filles Samantha, 21 ans, et Sydney, 18 ans, également pilotes qualifiées, et son fils Christopher, 15 ans, sont partis de Vancouver le 15 juin 2022 et "voyagent pratiquement tous les jours depuis".

La famille, qui aborde le voyage "lentement", a déjà visité une vingtaine de pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay, l'Argentine, le Panama, le Costa Rica et le Honduras, et a parcouru plus de 25 000 milles nautiques.

Tour du monde

Selon Ian, piloter un avion monomoteur autour du monde est un rêve "qui est probablement quelque part dans l'esprit de tous les pilotes", mais il a commencé à envisager cette perspective plus sérieusement il y a quelques années après avoir effectué quelques voyages de collecte de fonds sur de longues distances.

Il y a quelques années, le promoteur immobilier, qui avait toujours rêvé de passer plus de temps à voyager avec sa famille, a vu une "fenêtre d'opportunité" avec Samantha qui prévoyait de prendre une année sabbatique à l'université et Sydney qui devait obtenir son diplôme de fin d'études secondaires.

De son côté, Christopher venait de faire l'expérience d'une scolarisation à distance pendant la pandémie, et savait donc que cette option était viable, tandis que sa femme Michelle était au foyer à plein temps depuis plusieurs années.

Convaincu que c'était le moment ou jamais, Ian a rapidement entrepris de convaincre le reste de la famille de franchir le pas,

Une fois que tout le monde a adhéré à l'idée, il lui reste la tâche délicate de trouver un avion monomoteur adapté à l'expédition.

Ian explique qu'il souhaitait voler selon les règles du vol à vue, un ensemble de règles en vertu desquelles un pilote utilise un avion dans des conditions météorologiques suffisamment claires pour voir où il va et n'a pas besoin de déposer et de faire approuver des plans de vol.

Cela a joué un rôle dans le choix de l'avion, car la plupart des appareils utilisés pour les voyages autour du monde sont plus grands et nécessitent des itinéraires planifiés à l'avance et approuvés par les contrôleurs aériens.

"Trouver un avion capable d'accueillir cinq personnes, du matériel de survie et une quantité raisonnable de bagages n'était pas forcément la chose la plus facile", admet-il.

Il finit par tomber sur un Gippsaero GA8 AirVan, un avion moderne fabriqué en Australie, disponible à la vente à quelques encablures de leur domicile à Vancouver.

"Je pense que c'était un signe", dit-il. "Voici l'avion - soit vous vous y mettez, soit vous vous taisez.

L'avion parfait

Les Porters ont ensuite acheté l'avion, qu'ils ont surnommé Moose, pour 500 000 dollars, et "le reste appartient à l'histoire".

Ian décrit son avion utilitaire monomoteur, qui peut transporter jusqu'à huit personnes et qui est capable de voler à 220 kilomètres par heure (125 nœuds) pendant cinq heures, comme un "véhicule utilitaire de sport pour le ciel".

"Vous pouvez le charger de choses", explique-t-il. "La seule chose qu'il ne fait pas, c'est aller très vite. Il correspond donc parfaitement à notre modus operandi, qui consiste à voler lentement et à basse altitude. C'est l'avion idéal pour cette mission.

Ian est le chef pilote, Samantha et Sydney sont ses copilotes, sa femme Michelle s'occupe des documents médicaux et des visas, ainsi que des "besoins quotidiens", et Christopher s'occupe de leur équipement photo, lorsqu'il n'étudie pas à distance.

"Mes amis pensent que nous sommes un peu fous, à cause de ce que nous faisons, mais cela en vaut vraiment la peine", déclare Samantha, qui a obtenu son diplôme de pilote en 2021, en même temps que sa sœur et collègue copilote Sydney.

"Il y a évidemment les petites querelles de famille. Mais j'ai l'impression que cela arrive même quand on est à la maison et qu'il ne se passe rien d'aussi intense."

Ils disent voler en moyenne une heure par jour et avoir déjà atterri dans plus de 160 aéroports différents.

"Nous n'avons rien planifié de trop, car il y a tellement de variables", ajoute Ian, qui explique qu'ils sont "toujours à la merci de la météo".

"Il est très difficile de planifier trop longtemps à l'avance. Nous n'avons pas d'agenda fixe, ni d'endroits fixes vers lesquels nous nous dirigeons. Nous suivons simplement un itinéraire très général".

Les porteurs ont pour objectif de collecter un million de dollars pour SOS Villages d'enfants, une organisation caritative internationale qui soutient les enfants de plus de 130 pays privés de soins parentaux et les familles en danger, au cours de leur voyage.

"En plus d'être une grande aventure familiale, nous voulions que cela serve à quelque chose", explique Ian.

Cinq dans le ciel

Le fait qu'ils aient pu consacrer 14 mois à ce voyage a été extrêmement utile, car cela signifie qu'ils ont eu le temps d'admirer les sites touristiques tout au long du parcours sans avoir l'impression de devoir se précipiter.

La famille a dormi dans divers campings, auberges et hôtels, et a parfois été hébergée pour la nuit par certains de ceux qui ont suivi leur voyage. Ils ont même passé Noël dans les îles Galapagos.

"Nous ne sommes pas en train de courir", dit Ian. "Nous ne sommes pas obligés de partir de quelque part et d'arriver à un autre endroit à une date précise. C'est à ce moment-là que l'on prend les mauvaises décisions.

Bien que l'expérience de Samantha et Sydney en matière de vol ait été relativement limitée avant le début du voyage, le couple affirme avoir acquis de nombreuses nouvelles compétences tout au long du voyage.

"Le vol proprement dit n'est qu'une partie de l'aventure", ajoute Ian, qui estime que ses filles ont été "phénoménales".

"Il y a beaucoup de travail en amont, comme la vérification des conditions météorologiques, la navigation et les communications radio, en particulier lorsque nous volons dans des pays dont nous ne parlons pas la langue maternelle.

Michelle admet qu'il peut être frustrant d'être l'un des seuls non-pilotes à bord de "Moose" - Christopher souhaite également obtenir sa licence de pilote à l'avenir - mais elle apprécie de voir ses enfants prendre de plus en plus confiance en leurs capacités.

"Faire partie de la confiance grandissante de nos enfants en tant que pilotes et passionnés d'aventure, et les soutenir, a été incroyable", dit-elle à CNN Travel par courrier électronique.

En volant vers le Cap Horn, connu comme la "pointe sud" de l'Amérique du Sud, l'année dernière, Samantha dit qu'elle a vraiment commencé à apprécier à quel point ce voyage a été, et continuera d'être, un accomplissement incroyable pour chacun d'entre eux.

Aller de la pointe la plus septentrionale de l'Amérique du Nord à la pointe la plus méridionale, ce qu'ils appellent le "bout du monde"", raconte-t-elle.

Je me disais : "Non seulement c'est génial, mais c'est aussi très impressionnant. Nous avons réalisé quelque chose d'incroyable en tant que famille. Et ce n'est que le début".

Pour Ian, survoler les incendies de la forêt amazonienne a été un moment particulièrement émouvant, bien que pour des raisons très différentes.

"Nous avons vu l'Amazonie en feu de nos propres yeux", dit-il tristement. "C'était absolument stupéfiant. Nous avons passé près de quatre heures et demie à voler dans la fumée, à regarder les incendies brûler dans toutes les directions.

"C'est ce qu'on lit dans les journaux et ce à quoi on pense intellectuellement. Mais le fait de le voir est une expérience tout à fait différente.

Des moments difficiles

Les porteurs admettent que le voyage a connu des moments difficiles et que la combinaison d'une mobilité quasi permanente et de la nécessité de gérer de nombreux facteurs différents, y compris la logistique aéroportuaire sur le terrain, tout en essayant de rester en bonne santé, a parfois eu des conséquences néfastes.

"D'une certaine manière, cela m'a permis de me sentir à l'aise dans l'inconfort", explique Samantha. "Au cours des sept derniers mois, j'ai vécu plus de choses que je n'en ai jamais vécues dans ma vie ou que je ne me serais attendue à vivre.

"Des climats, des cultures et des lieux différents. C'est un grand défi."

L'un des plus grands défis auxquels ils ont été confrontés a été le processus bureaucratique lié à l'utilisation d'un petit avion dans un si grand nombre de pays, comme les autorisations de vol et les visas.

"Lorsque vous arrivez dans un aéroport, vous êtes pratiquement à leur merci", explique Ian, ajoutant qu'il faut parfois jusqu'à trois ou quatre heures pour franchir toutes les étapes au sol après l'atterrissage dans une destination particulière.

Cependant, il est très impressionné par la façon dont l'"équipage" s'est tiré d'affaire, et note que les spectateurs ont fait des commentaires sur la façon dont ils travaillent tous ensemble, à la fois à bord et au sol.

"Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on fait le tour du monde en monomoteur privé, on fait un voyage de luxe, on loge dans des hôtels cinq étoiles et on se fait porter ses bagages", ajoute-t-il.

"Je veux dire que c'est possible. Mais nous faisons tout nous-mêmes. Tout le monde se serre les coudes. Nous nous mettons au travail et nous faisons ce qu'il faut".

Michelle souligne que la communauté aéronautique les a énormément soutenus et aidés tout au long du voyage.

"Nous avons rencontré des gens incroyables", ajoute-t-elle.

Actuellement au Belize, les porteurs indiquent qu'ils se rendront probablement au Guatemala avant de s'envoler pour le Mexique. Ils prévoient ensuite de se rendre dans l'est du Canada, avant de traverser l'Atlantique Nord en passant par le Groenland, l'Islande et l'Europe.

De là, ils traverseront probablement l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Inde et le Japon, mais l'itinéraire exact "évoluera toujours".

Équipe spéciale

Certains tronçons plus loin sont encore incertains, car l'espace aérien russe est fermé à un certain nombre de pays, dont les États-Unis et le Canada, depuis le début de l'année 2022 en raison du conflit qui oppose actuellement la Russie et l'Ukraine.

"L'itinéraire logique pour nous est de passer par l'est de la Russie, puis de traverser l'Alaska", explique Ian.

"Mais pour l'instant, l'espace aérien russe nous est interdit. C'est donc un point d'interrogation, auquel nous n'avons pas de solution pour l'instant".

Ils estiment qu'ils rentreront au Canada vers la fin du mois d'août.

Pour l'instant, la famille, qui a documenté son voyage sur son site web 5 in the Sky, prend les choses au jour le jour et essaie de savourer chaque instant de son incroyable périple.

Ian admet que cela a été plus difficile qu'il ne l'avait imaginé au départ, mais il est ravi de la façon dont ils se sont soudés et il est reconnaissant de partager cette expérience avec sa femme et ses enfants.

"Ces attentes bureaucratiques de trois à quatre heures peuvent devenir insupportables au bout d'un certain temps si vous faites cela tout seul", dit-il.

"Mais au moins, si vous êtes en famille, vous pouvez jouer aux cartes ou à d'autres jeux.

Samantha est également très consciente de la chance qu'ils ont d'avoir l'opportunité de voir le monde ensemble d'une manière aussi unique, et affirme qu'elle, son frère et sa sœur ont beaucoup appris de cette expérience.

"Il est évident que nous avons des défis à relever", déclare Samantha. "Mais honnêtement, je me souviendrai de ces expériences et je regretterai d'avoir passé tous ces jours avec ma famille.

"Le fait de pouvoir explorer des endroits que je n'aurais jamais cru pouvoir explorer et d'avoir un avion pour aller dans des endroits aussi reculés.

