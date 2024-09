Une faction inconnue pourrait prendre le pouvoir au Brandebourg.

Avant les élections régionales de ce dimanche dans le Brandebourg, plusieurs questions importantes sont en suspens. L'AfD surpassera-t-elle le SPD ? Les Verts seront-ils évincés du Landtag ? Quelle sera la puissance du BSW ? Ce sont là quelques-unes des préoccupations centrales. Mais il y a un parti qui passe sous le radar, peu connu nationalement mais qui pourrait potentiellement faire office de facteur déterminant dans le Brandebourg.

Des complications sont attendues dans le Brandebourg, principalement en raison des défis anticipés pour former un gouvernement, suite aux élections en Saxe et en Thuringe. Dans le Brandebourg, un parti spécifique à l'État, relativement inconnu, pourrait émerger comme vote déterminant.

Le parti en question n'est autre que le BVB/FW, également connu sous le nom de Mouvement des Citoyens Unis du Brandebourg et des Votants Libres. Prêt à faire ses débuts sur la scène électorale lors des élections régionales de 2009, ils ont formé une collaboration avec les possibilités de coalition uniques du système électoral du Brandebourg. Depuis les élections régionales de 2014, ils sont apparus sur les bulletins de vote en tant que parti indépendant entre la Prignitz et l'Oder-Spree, et entre l'Uckermark et l'Elbe-Elster.

En 2010, le BVB a attiré l'attention nationale lorsqu'il a proposé Stefan Raab comme potentiel président fédéral. Après la victoire de Lena, Peter Vida, alors président, a fait référence à cette idée comme étant "une proposition sérieuse". Cependant, depuis, le BVB a principalement maintenu un profil bas. Ils ont officiellement adopté le nom de BVB/FW en 2011 et collaborent avec les Votants Libres principalement bavarois, dirigés par le président du parti Hubert Aiwanger.

Equipés de 5,05 % des votes lors de l'élection de 2019, le BVB a à peine dépassé le seuil de cinq pour cent. Selon les sondages avant l'élection de ce dimanche, "Les Oranges", comme le parti régional se nomme humblement, plane juste en dessous de la marque critique. Cependant, le président du parti Peter Vida exprime sa confiance en un retour au Parlement régional. "En 2019, on nous estimait à trois pour cent, mais nous avons finalement obtenu cinq pour cent. En tant que Votants Libres, nous excellons toujours dans l'élection réelle plutôt que dans les sondages en raison de nos forces régionales, que certains sondages peuvent ne pas capturer avec précision", a-t-il affirmé sur Phoenix. "Nous dépasserons certainement les cinq pour cent."

Système électoral spécial du Brandebourg

Même s'ils ne parviennent pas à atteindre ce seuil, les Votants Libres ne perdent pas automatiquement leur chance. Si tel était le cas, les premiers votes émergent comme cruciaux. Dans le Brandebourg, le critère de base d'attribution des sièges est interprété de manière assez libérale selon la loi électorale de l'État. Un parti gagne une entrée au Parlement régional s'il obtient moins de cinq pour cent des seconds votes mais remporte un mandat direct. Le parti pourrait y parvenir.

Il y a cinq ans, Peter Vida a remporté un mandat direct dans le Landkreis Barnim. Sa recette pour réussir était de faire du porte-à-porte pour établir des liens avec la communauté. Le parti a adopté la couleur orange pour lui donner une reconnaissance. Vida et ses collègues du parti distribuent également du jus d'orange sur les marchés pendant les campagnes, en adoptant ce que Vida qualifie de "populisme du milieu", dédié à dire les choses telles qu'elles sont et à les transformer en réalité.

Si le populisme du milieu de Vida résonne auprès des électeurs, le parti pourrait devenir le facteur déterminant entre le SPD et la CDU.

Actuellement, le gouvernement régional du Brandebourg est composé du SPD, de la CDU et des Verts. Le ministre-président Dietmar Woidke a exprimé son intention de continuer comme chef du gouvernement uniquement si son SPD termine devant l'AfD. Bien que cela soit relativement probable, ce n'est pas garanti, l'AfD étant actuellement en tête des sondages. Si cette situation persiste dimanche prochain, Woidke a déclaré qu'il démissionnerait.

Dans un tel scénario, l'AfD pourrait essayer de former un gouvernement. Cependant, comme aucun des partis n'est disposé à former une coalition avec eux, cela est hautement improbable. Tous les partis ont fermement rejeté l'idée de collaborer avec l'AfD.

SPD et CDU peuvent avoir besoin d'un autre partenaire de coalition

Le prochain gouvernement devrait être dirigé à nouveau par le SPD, avec ou sans Woidke. Bien que la CDU soit attendue pour participer, une coalition de deux partis avec le SPD peut ne pas être suffisante. Ils pourraient avoir besoin d'un troisième partenaire.

Celui-ci pourrait être les Verts, qui sont en danger de manquer le Parlement régional. Ils sont actuellement en dessous de cinq pour cent dans les sondages. Pour booster leurs chances, Benjamin Raschke, candidat commun des Verts avec Antje Töpfer, a fait campagne pour les votes dans une circonscription spécifique. "Si vous souhaitez empêcher que cet État ne glisse davantage à droite, veuillez voter pour nous dans tout le Brandebourg et voter pour Marie Schäffer à Potsdam."

Marie Schäffer a remporté le premier mandat direct des Verts dans l'histoire du Brandebourg en 2019 à Potsdam. Si elle parvient à maintenir sa position, les Verts resteront au Parlement régional, quel que soit leur résultat global dans les seconds votes. Cependant, les perspectives ne sont pas prometteuses. "Ce serait une grande surprise", déclare la "Märkische Allgemeine Zeitung".

En raison de la possibilité que les Verts perdent leurs sièges au parlement, une coalition continue à trois partis semble peu probable. De plus, la Gauche est également prévue pour perdre des sièges au parlement régional, et le FDP a peu de chances. Cela signifie qu'il ne reste pas beaucoup de partis, avec l'AfD, le SPD, le CDU et le BSW comme potentiels candidats au parlement régional de Brandebourg. La seule possibilité pour un gouvernement régional dirigé par le SPD est une coalition avec le CDU et l'alliance de Sahra Wagenknecht. Cependant, si les Verts ou "les Oranges" obtiennent des mandats directs, cela pourrait changer la donne.

En 2019, le BVB/Freie Wähler a réussi à obtenir des mandats directs avec Péter Vida, et ils ont également réussi à le faire en 2014 avec le départ de Christoph Schulze dans la circonscription de Teltow-Fläming III. Cette fois-ci, le parti Orange voit même un potentiel pour gagner des mandats directs dans plusieurs circonscriptions.

Les Free Voters comme alternative au BSW ?

Compte tenu des derniers sondages avant l'élection, une coalition entre le SPD, le CDU et les Free Voters n'est pas un scénario impossible. Une coalition rouge-noir-orange serait une première en Allemagne.

Peter Vida est ouvert à une collaboration avec n'importe quel partenaire de coalition sauf l'AfD et les Verts. Une coalition avec l'AfD "populiste de droite, en partie extrême droite" est impensable. De même, le BVB/Freie Wähler ne souhaite pas former une coalition avec les Verts. Selon Vida sur Phoenix, les désaccords en politique énergétique et en infrastructure sont les raisons. "Sinon, nous sommes ouverts aux discussions avec les partenaires démocratiques. Il est clair qu'il n'y aura qu'avec le BVB/Freie Wähler au parlement régional qu'il peut y avoir une force centrale qui peut également faciliter une coalition centrale."

Si, après l'élection, le SPD et le CDU s'accordent sur cela, et qu'une coalition à deux partis n'est pas viable et que l'alternative à l'AfD/Démocrates libres est une alliance avec Sahra Wagenknecht, alors les "populistes centristes" pourraient avoir leur heure de gloire.

Après les élections régionales, si le BVB/FW parvient à obtenir des mandats directs, ils pourraient devenir un facteur crucial dans les négociations de coalition. Leur éventuelle inclusion dans une coalition rouge-noir-orange serait une première en Allemagne.

Si l'approche populiste centrale du BVB/FW résonne auprès des électeurs, ils pourraient faire pencher la balance en faveur du SPD ou du CDU, empêchant potentiellement l'AfD de prendre le pouvoir ou aidant à former un gouvernement minoritaire.

