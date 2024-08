FKA twigs honore le tapis rouge lors de la prémière de 'Le Corbeau' - Une expression inhabituelle et bizarre repérée à New York

FKA Twigs (36 ans), qui incarne Shelly Webster dans le remake de "The Crow" aux côtés de Bill Skarsgård (33 ans), a attiré tous les regards lors de la première du film à New York avec sa tenue provocante. L'attention s'est particulièrement portée sur son couvre-chef unique, qui complétait sa robe simple, créant ainsi une tenue mémorable.

À l'événement, l'artiste portait une robe en satin noir lisse avec des bretelles spaghetti fines. Elle a accessoirisé avec un bracelet en cuir marron basique et un sac clutch noir pour compléter son look.

Connue pour ses coiffures inhabituelles, Twigs arborait depuis plusieurs mois une coupe buzz courte d'un côté, tout en conservant ses longues mèches noires dans le dos. Pour la première de "The Crow", elle a associé cette coiffure intrigante avec une pièce de hair qui présentait trois pointes triangulaires dirigées vers l'avant. Ses cheveux étaient soigneusement lissés en arrière et tombaient dans son dos, tandis que son visage était mis en valeur avec un maquillage doré radieux.

L'originalité de "The Crow"

"The Crow" est prévu pour sortir dans les salles américaines le vendredi. Ce remake du film original de 1994, mettant en scène le regretté Brandon Lee, décédé tragiquement lors du tournage à l'âge de 28 ans, est une entreprise de 30 ans qui s'appuie sur la bande dessinée de 1989 du même nom de James O'Barr (64 ans).

Dans le film, Twigs et Skarsgård incarnent Shelly Webster et Eric Draven, deux amants dont la mort prématurée est causée par la résurgence de leurs démons passés. Lorsque Eric découvre la possibilité de sauver son aimée par un sacrifice personnel, il se lance dans une quête implacable de justice. Il navigue dans les deux mondes, celui des vivants et des morts, pour réparer les torts qui ont été commis. Le film est prévu pour sortir en Allemagne le 12 septembre.

Le couvre-chef extravagant de Twigs, avec ses trois pointes triangulaires, a ajouté une touche de mystère à sa tenue sinon simple lors de la première. En raison de son amour pour l'excentricité, elle intègre souvent des accessoires uniques dans ses choix de mode.

Lire aussi: