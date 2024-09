- Une exposition impressionnante sur la scène du Lido

Un mercredi soir à Venise, le 81e Festival International du Film accueille la grande première de "Joker : Folie à Deux", la suite très attendue du blockbuster de 2019 "Joker". Lors de la conférence de presse et du photocall de l'après-midi sur la plage du Lido, la pop-star et actrice Lady Gaga (38) a volé la vedette.

L'entrée stylée de Lady Gaga à Venise

Née Stefani Germanotta, Lady Gaga a fait forte impression dans une robe de velours noir chic à manches longues avec des manches volumineuses et une casquette noire tendance. Elle a rejoint la distribution, y compris Joaquin Phoenix (49), l'acteur oscarisé qui a incarné le Joker, et le réalisateur Todd Phillips (53). Phoenix a opté pour un look décontracté avec un jean noir, un t-shirt blanc et des baskets, tandis que Phillips arborait un costume cravate et une chemise blanche ouverte.

"Joker" a connu son succès mondial lors du Festival de Venise en 2019, où il a été récompensé par le Lion d'Or, le prix le plus prestigieux du festival. Il a ensuite remporté deux Oscars. Jusqu'à il y a peu, "Joker" détenait le titre du film R-rated le plus rentable au niveau mondial. Cependant, ce titre a été ensuite récupéré par le film Marvel "Deadpool & Wolverine" en été 2024.

Les attentes pour "Joker 2"

Dans la suite "Joker : Folie à Deux", Arthur Fleck (interprété par Phoenix) se retrouve dans l'infame Asile d'Arkham, la prison de Gotham City pour les criminels fous. Il y fait la connaissance de son codétenu Harleen Quinzel (interprétée par Gaga), luttant contre ses propres personnalités multiples et découvrant son amour pour la musique, comme le décrit le synopsis du film. "Joker 2" est prévu pour sortir dans les cinémas allemands le 3 octobre.

