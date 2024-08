Une explosion volcanique se produit dans l'est de la Russie.

L'un des volcans les plus actifs de Russie a explosé. Le volcan Sheveluch, situé sur la péninsule du Kamtchatka, a projeté un panache de cendres de cinq kilomètres de haut dans le ciel, capturé sur film par l'Institut de volcanologie et de sismologie de l'Académie des sciences de Russie. Le panache de cendres s'est étendu sur 490 km à l'est et au sud-est du volcan. L'éruption a commencé peu après un séisme de magnitude 7,0 dans la région. Les volcanologues russes ont mis en garde contre la possibilité d'un séisme plus puissant, jusqu'à 9,0 sur l'échelle de Richter.

De manière similaire, le volcan Ebeko dans les îles Kouriles a également relâché des cendres, selon l'institut. Les experts n'ont pas précisé si les éruptions étaient directement liées au séisme. Une alerte temporaire a été émise en raison du nuage de cendres, mais il n'y a eu aucun désagrément signalé pour les vols commerciaux, selon les rapports de l'agence de presse Tass.

Après le séisme de magnitude 7,0 dimanche, aucun décès n'a été signalé. Les habitants de Petropavlovsk-Kamchatski, une ville de 181 000 habitants, ont déclaré aux médias russes que c'était le séisme le plus fort depuis longtemps.

Le 4 novembre 1952, un séisme de magnitude 9,0 dans le Kamtchatka a entraîné des dommages, avec des vagues de neuf mètres observées à Hawaï.

Le 4 novembre 1952, un séisme de magnitude 9,0 dans le Kamtchatka a entraîné des dommages, avec des vagues de neuf mètres observées à Hawaï.

