Une explosion catastrophique à l'extérieur de l'aéroport de Karachi au Pakistan fait 2 morts et au moins 8 blessés.

Les autorités et l'administration régionale ont confirmé une explosion à l'extérieur de l'aéroport pakistanais le plus important, qu'ils ont attribuée à une explosion de citerne.

Cependant, le ministre de l'Intérieur provincial, Zia Ul Hassan, a déclaré à Geo TV qu'il s'agissait apparemment d'une attaque ciblée contre des étrangers.

Une source anonyme du ministère de l'Intérieur a déclaré à l'Associated Press que l'attaque visait des ressortissants chinois, avec un blessé signalé. Ils ont choisi l'anonymat en raison de l'absence d'autorisation pour s'adresser aux médias.

Environ 10 000 travailleurs chinois sont présents au Pakistan, principalement impliqués dans le projet de la Ceinture et de la Route de la Chine, qui relie l'Asie du Sud et centrale à Beijing.

Des images ont montré des véhicules en flammes et une importante colonne de fumée s'élevant de la scène. Une importante présence militaire a été observée sur les lieux, qui ont été sécurisés avec un périmètre.

Azfar Mahesar, le deputy inspector general East, a suggéré que l'incident pourrait être lié à une explosion de citerne de pétrole.

"We're in the process of determining the nature and cause of the incident. It's a time-consuming process." Mahesar a également ajouté que plusieurs officiers de police avaient été blessés.

Le ministre de l'Intérieur et l'inspecteur général ont tous deux visité le lieu de l'explosion, mais ont choisi de ne pas s'adresser à la presse.

Rahat Hussain, un employé du département de l'aviation civile, a rapporté que l'explosion était si puissante qu'elle a résonné dans les bâtiments de l'aéroport.

L'explosion à l'aéroport avait des implications potentiellement plus vastes que le Pakistan, car de nombreux travailleurs chinois impliqués dans le projet de la Ceinture et de la Route étaient présents dans la région. L'incident s'est produit près de plusieurs nations asiatiques clés qui font partie de cette initiative mondiale.

