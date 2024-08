- Une explosion catastrophique à l'extérieur de la zone des enfants entraîne une peine d'emprisonnement pour un individu de 43 ans.

Après l'explosion d'un engin explosif à l'extérieur de la chambre d'un enfant à Langenhagen, près de Hanovre, une femme de 43 ans a été condamnée à deux ans et trois mois de prison. La juge Petra Simon du tribunal régional de Hanovre a commenté dans le verdict : "Il était difficile de trouver une peine juste." Le tribunal a estimé que la femme avait manifesté des remords pour ses actes. Elle a reconnu le crime, suivi une thérapie de gestion de la colère et apporté des améliorations personnelles, mais les habitants de l'appartement continuent de lutter contre le traumatisme et la thérapie, et les dommages à la propriété sont importants.

Le tribunal a estimé que la femme avait jeté l'engin explosif sur le balcon de l'appartement le soir de Noël, causant l'explosion sur le rebord de la fenêtre près de la chambre de l'enfant de trois ans. L'explosion a projeté l'enfant endormi hors de son lit. Bien qu'elle n'ait subi aucune blessure physique, "ce qui est plutôt miraculeux", comme l'a dit la juge, l'enfant, sa mère et son frère ont tous besoin de thérapie depuis. La fenêtre et la chambre de l'enfant ont été détruites, et le bâtiment a subi des dommages importants.

Selon la juge, l'affaire impliquait des sentiments de jalousie. La femme a admis au tribunal avoir agi par orgueil blessé et n'avoir jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. La femme polonaise pensait que la mère de l'enfant avait une relation avec son compagnon temporaire.

Avant le crime, il y avait une dispute dans la famille de la femme. Elle avait bu de la liqueur avec l'ami de son fils aîné et a déclaré être devenue "extremement ivre". Elle s'est ensuite rendue à l'appartement de la supposée rivale et a jeté l'engin explosif sur le balcon, qu'elle avait précédemment caché dans la chambre de son fils.

Le tribunal n'a pas entirely satisfait les attentes du procureur et de la partie civile. Ils avaient demandé une peine de prison de trois ans pour la femme, tandis que son avocat défendait une peine de prison de deux ans avec sursis. La juge a déclaré que la responsabilité pénale réduite de la femme ne pouvait être exclue en raison de sa consommation d'alcool avant le crime. La quantité exacte qu'elle avait consommée est restée inconnue.

La femme condamnée a exprimé son désir de repartir à zéro pour reconstruire sa vie lors de sa déclaration finale au procès. Son avocat, Cornelius Pietsch, consultera d'abord avec elle au sujet des recours juridiques avant de prendre toute autre décision. La femme s'est excusée à plusieurs reprises, disant : "Je suis profondément désolée pour ce qui s'est passé."

