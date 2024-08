- Une expérience des nuits d'été: 45.000 personnes se rassemblent en masse dans les musées

L'événement des Heures Supplémentaires des Musées de Berlin a attiré environ 45 000 personnes un samedi soir, les invitant à une promenade et une exploration nocturnes. Cet événement a particulièrement attiré environ 7 800 passionnés de la nuit au Musée d'Histoire Naturelle, selon les organisateurs. Les 7 300 visiteurs du Nouveau Musée sur l'île des Musées et les 7 200 participants au Forum Humboldt, situé dans la réplique du château, ont suivi de près. Ici, les visiteurs ont eu l'occasion de faire un tour en voiture vintage et de danser toute la nuit. Le Musée du Renseignement a attiré impressionnellement 5 200 personnes, proposant des sessions interactives axées sur le décryptage de messages secrets.

Dans le cadre du thème "Les joyaux cachés de Berlin", 75 musées ont présenté environ 750 activités, allant des ateliers, des performances de musique en direct, des lectures littéraires, des spectacles théâtraux et des discussions d'artistes.

Un certain nombre de petits musées ont également contribué aux festivités, tels que le Musée de l'Histoire de la Police, le Musée du Chanvre, le Musée de la Marionnette, le Musée du Samouraï présentant une épée japonaise découverte lors de fouilles à Berlin-Mitte, et le Musée de la Stasi avec une découverte inhabituelle du bureau d'Erich Mielke. La prochaine Longue Nuit des Musées est prévue pour le 30 août 2025.

L'ambiance animée de la Longue Nuit des Musées en 2025 est attendue pour refléter l'ambiance joyeuse de l'été. During the event, visitors to the Police History Museum can immerse themselves in a summer-themed exhibition.

