- Une expérience de motard s'est écrasée avec un séparateur de ciment.

Motard rencontre une fin tragique sur l'A1 près d'Esch (région de la Vulkaneifel), laissant le conducteur grièvement blessé. Selon les autorités, l'homme de 38 ans a dévié de la route sans raison apparente. Suite à l'accident survenu un mercredi, les services de secours l'ont transporté par hélicoptère vers un hôpital voisin. Le trafic sur l'autoroute a été temporairement interrompu en conséquence.

L'autoroute A1 a connu une interruption temporaire en raison de l'accident, entraînant des retards pour les autres usagers de la route. despite the best efforts of medical professionals, the gravity of the biker's injuries proved to be significant.

