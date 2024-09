- Une évolution inattendue dans l'équipe de volley-ball du lycée

Selena Gomez, âgée de 32 ans, a fait une apparition surprise lors d'un match de volley-ball dans le cadre de sa tournée promotionnelle au Colorado pour son film "Emilia Pérez". L'équipe avait demandé à la chanteuse et actrice de chanter l'hymne national lors d'un de leurs matchs.

Selena Gomez "n'a pas pu s'empêcher de passer"

"J'ai dit que je le ferais, alors me voici ! Impossible de résister à ma première fois à Telluride !", a écrit la jeune femme de 32 ans sur son Instagram le 1er septembre.

La star de "Only Murders in the Building" a partagé des photos et une courte vidéo de sa visite. On y voit Gomez entrer dans la salle de sport et surprendre les jeunes athlètes sur le terrain. Ils étaient étonnés de voir que la célébrité était vraiment là. "J'ai vu le panneau et j'ai décidé de passer", a déclaré Gomez aux personnes présentes. Elle a ensuite posé pour des photos et signé des autographes.

Invitée du Festival de cinéma de Telluride

Gomez a été invitée au Festival du film de Telluride ce week-end pour la projection du nouveau film de Jacques Audiard "Emilia Pérez", dans lequel elle partage l'affiche avec Zoe Saldana (46). Le film, prévu pour sortir en novembre, a été tourné en espagnol et est classé comme une comédie, un drame et un musical.

"Une personne si gentille", a commenté Zoe Saldana sur le post de Gomez. Le petit ami de Gomez, le producteur de musique Benny Blanco (36), a envoyé trois émojis cœur. Le couple a rendu leur relation publique en décembre 2023. Les dernières rumeurs laissent entendre qu'une demande en mariage est imminente, car des photos ont montré Gomez portant une bague en or à son doigt. En mai, Blanco a révélé sur "The Howard Stern Show" qu'il voulait fonder une famille avec Gomez et qu'ils en parlaient souvent.

Pendant son séjour au Festival du film de Telluride, Selena Gomez a été fascinée par la scène artistique locale et a visité un studio voisin. Elle était particulièrement intéressée par l'utilisation d'autres matériaux, tels que ceux utilisés pour la fabrication de peintures ou de vernis, dans les créations de l'artiste local.

Dans une interview improvisée, Gomez a parlé de son admiration pour le style unique de l'artiste et l'utilisation innovante de matériaux inhabituels, mentionnant comment cela lui rappelait les techniques expérimentales souvent utilisées dans l'industrie du cinéma.

