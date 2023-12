Une étude suggère qu'un traitement courant des douleurs dorsales et cervicales pourrait être inefficace

Il est courant de ressentir des douleurs au niveau du cou et du bas du dos. En fait, la lombalgie est le principal facteur contribuant au nombre d'années vécues avec une incapacité, et la cervicalgie est le quatrième, selon une analyse des données de la Global Burden of Disease Study 2021.

La lombalgie est définie comme aiguë lorsque les symptômes durent jusqu'à six semaines, et comme chronique lorsque la douleur dure plus de 12 semaines, selon la North American Spine Society (PDF).

Lorsqu'il s'agit de traiter cette douleur, les médecins doivent limiter avec prudence l'utilisation des opioïdes par les patients et la restreindre à une courte période, selon les lignes directrices cliniques de la société. Les opioïdes pour soulager la douleur ne sont recommandés que lorsque les autres traitements pharmacologiques n'ont pas fonctionné ou si une personne ne peut pas les prendre pour des raisons personnelles.

Malgré ces directives et "l'absence de preuves de leur efficacité à réduire la douleur, les analgésiques opioïdes sont encore largement prescrits aux personnes souffrant de douleurs lombaires et cervicales dans de nombreux pays", a déclaré Christine Lin, professeur à l'Institute for Musculoskeletal Health de l'université de Sydney, en Australie, dans un communiqué de presse. Lin est l'auteur principal de la dernière étude publiée mercredi dans la revue The Lancet.

En raison de la rareté des recherches, les scientifiques ont étudié l'efficacité et la sécurité de l'utilisation des opioïdes pour traiter une petite cohorte de 310 personnes. Les patients avaient demandé de l'aide pour des douleurs au cou ou au bas du dos auprès de cliniques de soins primaires ou d'hôpitaux de Sydney entre février 2016 et mars 2022. Au début de l'étude, les participants étaient âgés de 44 ans en moyenne et avaient ressenti une douleur modérée au niveau du cou ou du bas du dos, ou des deux, pendant 12 semaines ou moins.

Les participants à l'étude ont ensuite été répartis au hasard en deux groupes : Le premier groupe a pris une combinaison de naloxone et de 20 milligrammes d'oxycodone, un opioïde, par jour pendant six semaines. La naloxone était utilisée pour prévenir la constipation, un effet secondaire courant des opioïdes, et donc pour empêcher les participants de savoir dans quel groupe ils se trouvaient. L'autre groupe a reçu l'instruction de prendre une pilule placebo.

Les deux groupes ont également reçu des conseils de soins de la part d'un médecin qu'ils devaient consulter chaque semaine. Le médecin les rassurait et leur conseillait de rester actifs, d'éviter le repos au lit et, le cas échéant, d'éviter d'autres traitements, y compris les non-opioïdes.

Les auteurs ont constaté qu'en termes d'effets sur les douleurs dorsales et cervicales, les opioïdes n'étaient pas plus utiles que le placebo. Six semaines après le début du traitement, le score moyen de la douleur était de 2,78 dans le groupe opioïde et de 2,25 dans le groupe placebo, une différence qui s'est accentuée avec le temps. Le nombre de personnes souffrant de douleurs persistantes aux semaines 26 et 52 était plus élevé dans le groupe opioïde que dans le groupe placebo.

Les auteurs ont également découvert que non seulement les opioïdes ne sont pas susceptibles de soulager les douleurs dorsales et cervicales, mais qu'ils peuvent également être nocifs, même après une utilisation raisonnable à court terme.

Le groupe opioïde a obtenu de moins bons résultats en matière de santé mentale et a signalé davantage de nausées, de vertiges et de constipation que le groupe placebo. "Nous savons également que le fait de se voir prescrire des analgésiques opioïdes, même pour une courte période, augmente le risque d'abus d'opioïdes à long terme", a déclaré Lin dans un communiqué de presse.

Opioïdes et douleur

Les auteurs de l'étude et les experts qui n'ont pas participé à la nouvelle étude ont des théories sur les raisons pour lesquelles les opioïdes n'ont pas été plus utiles que le placebo.

L'une des possibilités est que les douleurs dorsales ou cervicales du groupe traité par opioïdes aient pu avoir plus de facteurs sous-jacents que les auteurs n'en ont pris en compte - des facteurs connus pour ne pas répondre au traitement par opioïdes, ont déclaré les experts.

La douleur traitée aurait pu être plus chronique et récurrente que celle causée par une blessure aiguë, selon un commentaire sur l'étude du Dr Mark D. Sullivan et du Dr Jane C. Ballantyne, qui n'ont pas participé à l'étude. Sullivan est professeur de psychiatrie et de sciences du comportement, et Ballantyne est professeur retraité d'anesthésiologie et de médecine de la douleur à l'université de Washington.

"Les participants devaient seulement avoir passé un mois sans douleur avant leur épisode actuel de douleur vertébrale", écrivent Sullivan et Ballantyne. "Si beaucoup de ces participants souffraient de douleurs récurrentes, cela pourrait expliquer la non-réponse au traitement opioïde. Il a été rapporté que la lombalgie se transforme sur plus d'un an".

Le Dr John Finkenberg, spécialiste de la chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale basé à San Diego, a déclaré que les zones douloureuses du cou et du dos doivent parfois être traitées séparément. Il n'a pas participé à l'étude.

"Si quelqu'un souffre des deux, il aura franchement un problème systémique, qu'il s'agisse d'une arthrite générale ou d'une maladie rhumatoïde. Nous devons donc être prudents avec les patients qui présentent les deux pathologies", a ajouté Finkenberg, qui est également président de la North American Spine Society.

Les auteurs n'ont pas recueilli de données sur les soins proposés par les médecins lors des rendez-vous de suivi, de sorte qu'ils n'ont pas pu déterminer si les patients avaient suivi les conseils prodigués, ni l'impact de ces derniers. En outre, seuls 57 % des participants ont indiqué dans quelle mesure ils avaient pris les médicaments prescrits. Parmi eux, un peu plus de la moitié ont pris plus de 80 % des médicaments prescrits.

Prise en charge des douleurs dorsales et cervicales

Étant donné que les opioïdes ne présentent aucun avantage mais comportent un risque d'effets nocifs, les auteurs pensent qu'ils ne devraient pas être recommandés pour le traitement des douleurs aiguës au niveau du cou ou du bas du dos.

"Au lieu de cela, les médecins devraient être encouragés à se concentrer sur des approches centrées sur le patient, qui pourraient inclure des conseils pour rester actif et des analgésiques simples", a déclaré Lin dans le communiqué de presse. "La bonne nouvelle, c'est que la plupart des personnes souffrant de lombalgie et de cervicalgie aiguës se rétablissent naturellement en l'espace de six semaines.

Les auteurs ont étudié les douleurs dorsales ou cervicales non spécifiques, c'est-à-dire les douleurs dont la cause est inconnue. Lorsque les médecins ne connaissent pas l'origine de la douleur, Finkenberg soutient que les opioïdes ne devraient pas être utilisés comme premier choix ou comme solution rapide.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, également appelés AINS, tels que l'ibuprofène, le naproxène et le célécoxib, constituent desalternatives utiles aux opioïdes. Selon une étude réalisée en février, l'association d'un AINS et d'un relaxant musculaire délivré sur ordonnance a permis de réduire la douleur et l'incapacité en l'espace d'une semaine.

Lesexercices d'amplitude des mouvements peuvent également être utiles. Il s'agit d'étirements visant à maintenir ou à améliorer la mobilité.

Les personnes souffrant de ces douleurs devraient également "utiliser leur corps comme baromètre", a déclaré Finkenberg. Si vous pratiquez une activité et que votre corps se sent mal à l'aise, ne poussez pas jusqu'à la douleur. Vous risqueriez d'enflammer la zone, ce qui aggraverait la douleur et les dommages.

Si la douleur et les faiblesses persistent au bout de trois ou quatre semaines, il faut vraiment consulter un spécialiste, car il est difficile de déceler les subtilités qui expliquent les gênes ressenties par les gens", a déclaré M. Finkenberg. "Si des tests de diagnostic avancés et appropriés sont nécessaires, il est préférable de les effectuer plus tôt.

Correction : Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée la dose d'oxycodone prise par les participants.

