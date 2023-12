Une étude suggère que les ventes de contraceptifs d'urgence pourraient augmenter après le Nouvel An

Les rassemblements de la Saint-Sylvestre ont été associés à une augmentation de l'activité sexuelle et des agressions sexuelles, ainsi qu'à une diminution de l'accès à la contraception et de son utilisation pendant les rapports sexuels. Les auteurs de l'étude publiée mercredi dans la revue The BMJ ont donc cherché à savoir si la fête représentait une période de risque plus élevé de rapports vaginaux non protégés et de ventes de contraceptifs d'urgence.

Les auteurs et un expert extérieur avec lequel CNN s'est entretenu ont noté que cette année, cependant, le pic des ventes observé les années précédentes pourrait être affecté par l'annulation, en 2022, de l'arrêt Roe v. Wade, qui protégeait le droit à l'avortement. La décision historique de la Cour suprême des États-Unis a entraîné à la fois une augmentation de la demande de contraception d'urgence et des inquiétudes chez les détaillants et une partie du public quant aux responsabilités juridiques liées à la désinformation sur la fonction de la contraception d'urgence - ce qui pourrait signifier que les États pourraient varier en termes de demande et d'accessibilité pour les consommateurs.

Les chercheurs ont examiné les données marketing nationales sur les ventes hebdomadaires - dans les épiceries, les pharmacies, les magasins à un dollar et autres - d'un contraceptif d'urgence en vente libre appelé lévonorgestrel entre 2016 et 2022.

Après le congé fédéral du jour de l'An, les ventes du produit ont augmenté de 0,63 unité pour 1 000 femmes après le congé, a constaté l'équipe.

"Cette augmentation des ventes correspond à une augmentation de près de 41 000 unités supplémentaires vendues aux États-Unis au cours de la semaine suivant le Nouvel An 2022 par rapport à cette même semaine si elle ne suivait hypothétiquement pas les vacances du Nouvel An", ont écrit les auteurs.

La Saint-Valentin et le Jour de l'Indépendance, qui partagent avec la Saint-Sylvestre certains aspects liés au risque - tels que la probabilité accrue d'activité sexuelle et de consommation d'alcool ou de drogues - ont également été associés à une augmentation des ventes, mais dans une moindre mesure. L'augmentation observée après la Saint-Valentin, par exemple, était environ deux fois moins importante que celle observée après le Nouvel An.

"Il n'est pas surprenant que pendant les fêtes, en particulier celles du Nouvel An, il y ait une augmentation", a déclaré le Dr Dima Qato, professeur agrégé de pharmacie clinique à l'Université de Californie du Sud, qui n'a pas participé à l'étude. "Je pense que cela montre qu'il est nécessaire, à certaines périodes de l'année, qu'il s'agisse de fêtes nationales ou non, que la contraception d'urgence soit accessible.

Le lévonorgestrel - disponible sous forme de pilule ou de dispositif intra-utérin - agit en empê chant l'ovaire de libérer un ovule ou en empêchant un ovule libéré d'être fécondé par un spermatozoïde.

Le contraceptif est le plus efficace dans les 72 heures suivant le rapport sexuel, a déclaré le Dr Michael Belmonte, gynécologue-obstétricien et Darney-Landy Fellow à l'American College of Obstetricians and Gynecologists, qui n'a pas participé à l'étude.

Voici ce que les experts pensent que vous devriez savoir à ce sujet et comment être en sécurité, non seulement pendant les fêtes de fin d'année, mais aussi tout au long de l'année.

Rester en sécurité pendant les fêtes de fin d'année

La contraception d'urgence peut être utilisée en toute sécurité, mais il est généralement préférable de s'y préparer à l'avance - en utilisant des préservatifs ou en prenant déjà un moyen de contraception - d'autant plus que le risque accru de grossesse non désirée n'est pas le seul facteur à prendre en compte lors d'un rapport sexuel non protégé.

Le risque de contracter une infection sexuellement transmissible est également plus élevé, a déclaré Mme Belmonte.

"Il est également important de reconnaître que l'activité sexuelle n'est pas toujours planifiée et que, lorsque l'envie vous prend, il est essentiel d'être prêt", a déclaré M. Belmonte - vous devriez donc peut-être apporter des préservatifs à vos festivités du Nouvel An, au cas où.

Lorsque vous vous préparez pour une soirée ou une escapade, prendre des précautions à l'avance devrait faire partie de votre routine - mais la contraception d'urgence a toujours un rôle à jouer, a déclaré Qato, en raison des risques de rupture de préservatifs, d'agressions sexuelles ou d'oubli de prendre leur contraceptif.

Il est important d'avoir une contraception d'urgence et des préservatifs à portée de main à l'avance - et, si vous prenez des contraceptifs sur ordonnance, de les faire remplir avant les vacances - afin qu'il n'y ait pas d'interruption de la contraception, a déclaré M. Qato.

"Sachez que toutes les pharmacies ne stockent pas la contraception d'urgence, et qu'attendre d'en avoir besoin peut retarder la prise de la pilule et la rendre moins efficace", a déclaré Mme Belmonte. "Et si vous êtes victime d'une agression sexuelle, le fait de consulter un médecin dès que possible peut contribuer à réduire le risque de transmission d'une IST et de grossesse."

Source: edition.cnn.com