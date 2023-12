Une étude révèle qu'un type d'activité physique protège davantage le cerveau que les autres

Une nouvelle étude a tenté de répondre à cette question en attachant des moniteurs d'activité aux cuisses de près de 4 500 personnes au Royaume-Uni et en suivant leurs mouvements 24 heures sur 24 pendant sept jours. Les chercheurs ont ensuite examiné comment le comportement des participants affectait leur mémoire à court terme, leur capacité à résoudre des problèmes et leur capacité de traitement.

Voici la bonne nouvelle : Les personnes qui ont passé "même peu de temps à des activités plus vigoureuses - aussi peu que 6 à 9 minutes - par rapport à la position assise, au sommeil ou à des activités douces ont obtenu des scores cognitifs plus élevés", a déclaré par courriel l'auteur de l'étude, John Mitchell, étudiant en formation doctorale du Medical Research Council à l'Institute of Sport, Exercise and Health de l'University College de Londres.

L'activité physique modérée est généralement définie comme la marche rapide, la bicyclette ou la montée et la descente d'escaliers. Les mouvements vigoureux, tels que la danse aérobique, le jogging, la course à pied, la natation et la montée d'une colline à vélo, accélèrent le rythme cardiaque et la respiration.

L'étude, publiée lundi dans le Journal of Epidemiology & Community Health, a révélé qu'un peu moins de 10 minutes d'effort modéré à vigoureux chaque jour améliorait la mémoire de travail des participants à l'étude, mais avait le plus grand impact sur les processus exécutifs tels que la planification et l'organisation.

L'activité physique vigoureuse est conçue pour accélérer le rythme cardiaque et la respiration.

L'amélioration cognitive était modeste, mais plus les participants passaient de temps à faire des exercices plus énergiques, plus les bénéfices augmentaient, selon Mitchell.

"Étant donné que nous ne suivons pas la cognition des participants sur plusieurs années, il se peut que les personnes qui bougent le plus aient simplement tendance à avoir une meilleure cognition en moyenne", a-t-il déclaré. "Cependant, cela pourrait également signifier que même des changements minimes dans notre vie quotidienne peuvent avoir des conséquences en aval sur notre cognition.

Steven Malin, professeur associé au département de kinésiologie et de santé de l'université Rutgers dans le New Jersey, a déclaré à CNN que l'étude permettait de mieux comprendre comment l'activité interagit avec le comportement sédentaire et le sommeil.

"La compréhension de l'interaction entre le sommeil et les différentes activités physiques n'est souvent pas examinée", a déclaré Malin, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

Bien que l'étude présente certaines limites, notamment le manque de connaissances sur l'état de santé des participants, les résultats illustrent le fait que "l'accumulation de modèles de mouvement au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois est tout aussi importante, sinon plus, que le simple fait de sortir pour une séance d'exercice unique", a-t-il déclaré.

Un déclin de la cognition

Les mauvaises nouvelles ne manquent pas non plus : Le fait de passer plus de temps à dormir, à s'asseoir ou à ne faire que des mouvements légers a eu un impact négatif sur le cerveau. L'étude a révélé que la cognition diminuait de 1 à 2 % après avoir remplacé une portion équivalente d'activité physique modérée à vigoureuse par huit minutes de comportement sédentaire, six minutes d'intensité lumineuse ou sept minutes de sommeil.

"Dans la plupart des cas, nous avons montré qu'une diminution de 7 à 10 minutes de l'activité physique modérée à vigoureuse était préjudiciable", a déclaré M. Mitchell.

Ce changement n'est qu'une association, et non une cause et un effet, en raison des méthodes d'observation de l'étude, a souligné Mitchell.

En outre, les résultats de l'étude sur le sommeil ne peuvent pas être pris au pied de la lettre. Un sommeil de bonne qualité est essentiel pour que le cerveau fonctionne de manière optimale.

"Les preuves de l'importance du sommeil pour les performances cognitives sont solides", a déclaré Mitchell, "mais il y a deux mises en garde majeures. Tout d'abord, l'excès de sommeil peut être lié à une baisse des performances cognitives.

"Deuxièmement, la qualité du sommeil peut être encore plus importante que sa durée. Nos accéléromètres permettent d'estimer la durée du sommeil, mais ne peuvent pas nous dire s'il est de bonne qualité.

D'autres études doivent être menées pour vérifier ces résultats et comprendre le rôle de chaque type d'activité. Toutefois, selon M. Mitchell, l'étude "met en évidence le fait que même des différences très modestes dans le mouvement quotidien des gens - moins de 10 minutes - sont liées à des changements tout à fait réels dans notre santé cognitive".

Inscrivez-vous àla série de bulletins d'information de CNN Fitness, But Better. Notre guide en sept parties vous aidera à adopter une routine saine, soutenue par des experts.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com