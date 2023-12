Une étude révèle qu'un mode de vie sain peut réduire le risque d'une longue maladie cardiovasculaire

L'étude, publiée lundi dans JAMA Internal Medicine, a porté sur près de 2 000 femmes ayant déclaré un test Covid-19 positif entre avril 2020 et novembre 2021. Les participantes étaient inscrites à la Nurses' Health Study II, qui interroge plus de 100 000 infirmières américaines depuis 1989.

Les chercheurs ont examiné six facteurs de mode de vie modifiables qu'ils ont définis comme sains : un indice de masse corporelle compris entre 18,5 et 24,7, le fait de ne jamais fumer, une consommation modérée d'alcool, une alimentation de qualité, sept à neuf heures de sommeil par nuit et au moins 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse.

Ils ont constaté qu'un mode de vie sain avant l'infection était associé à un risque plus faible de symptômes de Covid-19 qui duraient quatre semaines ou plus. Les femmes qui répondaient à cinq ou six des critères d'un mode de vie sain avaient un risque de Covid-19 prolongé presque deux fois moins élevé que les femmes qui ne répondaient à aucun des critères.

"Ces associations sont principalement dues à un poids corporel sain et à un sommeil adéquat", écrivent les chercheurs dans l'étude.

Les femmes qui avaient un mode de vie plus sain et qui avaient une longue Covid avaient un risque inférieur d'environ 30 % de présenter des symptômes qui interféraient avec la vie quotidienne.

Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ces résultats pourraient s'expliquer en partie par le lien entre ces facteurs de mode de vie et l'inflammation chronique, l'immunité ou les problèmes de coagulation sanguine.

Cependant, ils ont également noté que la généralisation de l'étude est limitée parce qu'elle n'a porté que sur des infirmières d'âge moyen qui étaient majoritairement blanches. D'autres limites sont l'utilisation de données autodéclarées et le manque de compréhension du risque d'une longue Covid avec différentes souches de coronavirus.

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous lesmardisThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptade l'équipe de CNN Health.

Des recherches antérieures ont établi un lien entre les facteurs liés au mode de vie et le risque d'infection grave par le Covid-19, d'hospitalisation ou de décès, notent-ils, ainsi qu'avec la maladie et la mortalité en général.

"Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont accumulé les preuves qu'un mode de vie sain est bon pour la santé en général. Cependant, aux États-Unis par exemple, 70 % de la population n'a pas un poids corporel sain et 30 % ne dort pas suffisamment. Les résultats de cette étude suggèrent que de simples changements de mode de vie, tels qu'un sommeil adéquat, peuvent être bénéfiques pour la prévention d'un long COVID", a déclaré dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, Siwen Wang, chercheur au département de nutrition de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com