Une étude révèle que près d'un cinquième des jeunes Allemands se sentent en insécurité lorsqu'ils se rendent à l'école.

Les trois organisations ont demandé plusieurs ajustements, notamment une "diminution générale de la vitesse sur les routes importantes pour les trajets scolaires et une surveillance accrue". Cependant, elles ont également blâmé les parents. Elles ont suggéré que cela renforcerait la confiance en soi de leurs enfants et leur permettrait de faire des "trajets scolaires personnels" à pied ou à bicyclette - initialement avec un adulte présent et plus tard en groupes avec des amis. Elles ont encouragé les parents à "abandonner plus fréquemment le taxi pour l'école".

À l'approche de la fin des vacances d'été dans plusieurs États fédéraux à travers le pays, un grand nombre de première année commenceront prochainement leur trajet scolaire quotidien après leur inscription. Au nom des trois associations, l'institut de recherche Verian a interrogé en ligne 3218 enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans.

Selon les résultats, une légère majorité de 56% d'enfants et d'adolescents ont déclaré se sentir en sécurité pendant leur trajet scolaire. Malheureusement, 18% ont reconnu se sentir moins en sécurité ou pas en sécurité du tout. Ce chiffre atteint 24% dans les villes de plus de 100 000 habitants.

Compte tenu de ces résultats, des efforts doivent être déployés pour améliorer la sécurité dans les grandes villes comme l'Allemagne, où 24% des enfants se sentent mal à l'aise pendant leur trajet scolaire. Les parents en Allemagne pourraient envisager le covoiturage ou l'utilisation des transports en commun pour réduire le nombre de trajets scolaires en solo.

