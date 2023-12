Une étude révèle que l'hydratation peut avoir un impact significatif sur la santé physique

Selon une étude des National Institutes of Health publiée lundi dans la revue eBioMedicine, boire suffisamment d'eau est également associé à un risque nettement plus faible de développer des maladies chroniques, de mourir prématurément ou d'être biologiquement plus âgé que son âge chronologique.

"Les résultats suggèrent qu'une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement et prolonger une vie sans maladie", a déclaré dans un communiqué de presse l'auteur de l'étude, Natalia Dmitrieva, chercheuse au laboratoire de médecine régénérative cardiovasculaire du National Heart, Lung and Blood Institute, une division du NIH.

Apprendre quelles mesures préventives peuvent ralentir le processus de vieillissement est "un défi majeur de la médecine préventive", affirment les auteurs de l'étude. En effet, une épidémie de "maladies chroniques dépendantes de l'âge" est en train d'émerger à mesure que la population mondiale vieillit rapidement. Or, l'allongement de la durée de vie en bonne santé peut contribuer à améliorer la qualité de vie et à réduire les coûts des soins de santé, bien plus que le simple traitement des maladies.

Les auteurs ont pensé qu'une hydratation optimale pourrait ralentir le processus de vieillissement, sur la base de recherches similaires menées précédemment sur des souris. Dans ces études, la restriction hydrique à vie a augmenté le sodium sérique des souris de 5 millimoles par litre et a raccourci leur durée de vie de six mois, ce qui équivaut à environ 15 ans de vie humaine, selon la nouvelle étude. Le sodium sérique peut être mesuré dans le sang et augmente lorsque nous buvons moins.

À partir des données sanitaires recueillies sur 30 ans auprès de 11 255 adultes noirs et blancs de l'étude ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities study), l'équipe de recherche a constaté que les adultes dont le taux de sodium sérique se situait dans la partie supérieure de la fourchette normale - soit 135 à 146 milliéquivalents par litre (mEq/L) - présentaient un état de santé moins bon que ceux qui se situaient dans la partie inférieure de la fourchette. La collecte des données a commencé en 1987, lorsque les participants avaient entre 40 et 50 ans, et l'âge moyen des participants lors de l'évaluation finale au cours de la période d'étude était de 76 ans.

Les adultes dont le taux était supérieur à 142 mEq/L avaient 10 à 15 % de chances supplémentaires d'être biologiquement plus âgés que leur âge chronologique, par rapport aux participants dont le taux se situait entre 137 et 142 mEq/L. Les participants présentant un risque de vieillissement plus rapide avaient également un risque 64 % plus élevé de développer des maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, la fibrillation auriculaire, les maladies artérielles périphériques, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète et la démence.

Les personnes dont le taux de sodium sérique était supérieur à 144 mEq/L présentaient un risque 50 % plus élevé d'être biologiquement plus âgées et un risque 21 % plus élevé de mourir prématurément. En revanche, les adultes dont le taux de sodium sérique se situait entre 138 et 140 mEq/L présentaient le risque le plus faible de développer une maladie chronique. L'étude ne disposait pas d'informations sur la quantité d'eau bue par les participants.

"Cette étude apporte des preuves observationnelles qui renforcent les avantages potentiels à long terme d'une meilleure hydratation sur la réduction des effets à long terme sur la santé, y compris la mortalité", a déclaré par courriel le Dr Howard Sesso, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School et épidémiologiste associé au Brigham and Women's Hospital de Boston. Sesso n'a pas participé à l'étude.

Cependant, "il aurait été intéressant de combiner leur définition de l'hydratation, basée uniquement sur les taux de sodium sérique, avec les données sur l'apport hydrique réel de la cohorte ARIC", a ajouté Sesso.

L'âge biologique a été déterminé par des biomarqueurs qui mesurent la performance de différents systèmes et processus organiques, notamment des biomarqueurs cardiovasculaires, rénaux (liés aux reins), respiratoires, métaboliques, immunitaires et inflammatoires.

Un taux élevé de sodium sérique n'était pas le seul facteur associé au risque de maladie, de décès précoce et de vieillissement accéléré : le risque était également plus élevé chez les personnes ayant un faible taux de sodium sérique.

Cette constatation est cohérente avec les rapports précédents faisant état d'une augmentation de la mortalité et des maladies cardiovasculaires chez les personnes ayant un faible taux de sodium régulier, ce qui a été attribué à des maladies causant des problèmes d'électrolytes, ont déclaré les auteurs.

L'étude a analysé les participants sur une longue période, mais les résultats ne prouvent pas une relation de cause à effet entre les niveaux de sodium sérique et ces résultats de santé, ont déclaré les auteurs. D'autres études sont nécessaires, ajoutent-ils, mais les résultats peuvent aider les médecins à identifier et à guider les patients à risque.

"Les personnes dont le taux de sodium sérique est égal ou supérieur à 142 mEq/L bénéficieraient d'une évaluation de leur consommation de liquide", a déclaré Mme Dmitrieva.

Sesso a noté que l'étude n'a pas abordé de manière approfondie le vieillissement accéléré, "qui est un concept compliqué que nous commençons à peine à comprendre".

"Deux raisons essentielles expliquent cette situation", a déclaré M. Sesso. Les auteurs de l'étude "se sont appuyés sur une combinaison de 15 mesures du vieillissement accéléré, mais il s'agit de l'une des nombreuses définitions existantes pour lesquelles il n'y a pas de consensus". Deuxièmement, leurs données sur l'hydratation et le vieillissement accéléré étaient un "instantané" dans le temps, de sorte que nous n'avons aucun moyen de comprendre la cause et l'effet".

Buvez suffisamment de liquides chaque jour

Selon plusieurs études citées par les auteurs de la nouvelle recherche, près de la moitié des personnes dans le monde ne respectent pas les recommandations en matière d'apport hydrique total quotidien.

"Au niveau mondial, cela peut avoir un impact important", a déclaré Mme Dmitrieva dans un communiqué de presse. "C'est pourquoi les résultats suggèrent qu'une bonne hydratation peut ralentir le processus de vieillissement et prévenir ou retarder les maladies chroniques."

Notre taux de sodium sérique est influencé par la consommation d'eau, d'autres liquides et de fruits et légumes à forte teneur en eau.

Le résultat le plus impressionnant est que ce risque (de maladies chroniques et de vieillissement) est apparent même chez les personnes dont le taux de sodium sérique se situe dans la partie supérieure de la "fourchette normale"", a déclaré le Dr Richard Johnson, professeur à la faculté de médecine de l'université du Colorado, par courrier électronique. Il n'a pas participé à l'étude.

"Cela remet en question la question de ce qui est vraiment normal et soutient l'idée qu'en tant que population, nous ne buvons probablement pas assez d'eau.

Selon la Cleveland Clinic, plus de50 % du corps est constitué d'eau, qui est également nécessaire à de multiples fonctions, notamment la digestion des aliments, la création d'hormones et de neurotransmetteurs, et l'apport d'oxygène dans tout le corps.

L'Académie nationale de médecine (anciennement connue sous le nom d'Institut de médecine) recommande aux femmes de consommer 2,7 litres (91 onces) de liquides par jour, et aux hommes 3,7 litres (125 onces) par jour. Cette recommandation inclut tous les liquides et les aliments riches en eau tels que les fruits, les légumes et les soupes. Étant donné que le rapport moyen entre les apports en eau et les aliments est d'environ 80:20, cela correspond à une quantité quotidienne de 9 tasses pour les femmes et de 12 1⁄2 tasses pour les hommes.

Les personnes souffrant de problèmes de santé devraient consulter leur médecin pour savoir quelle quantité de liquide leur convient.

"L'objectif est de s'assurer que les patients absorbent suffisamment de liquides, tout en évaluant les facteurs, tels que les médicaments, qui peuvent entraîner une perte de liquide", a déclaré le Dr Manfred Boehm, coauteur de l'étude et directeur du Laboratoire de médecine régénérative cardiovasculaire, dans un communiqué de presse. "Les médecins peuvent également être amenés à s'en remettre au plan de traitement actuel du patient, par exemple en limitant l'apport en liquide en cas d'insuffisance cardiaque.

Si vous avez du mal à vous hydrater, il se peut que vous ayez besoin d'aide pour intégrer cette habitude dans votre quotidien. Essayez de laisser un verre d'eau à votre chevet pour le boire à votre réveil, ou buvez de l'eau pendant que vous préparez votre café du matin. B.J. Fogg, fondateur et directeur du laboratoire de conception du comportement de l'université de Stanford, a déclaré à CNN que l'habitude de s'hydrater est ancrée dans un endroit où vous vous rendez plusieurs fois par jour.

Sandee LaMotte, de CNN, a contribué à ce rapport.

