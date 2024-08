- Une étude révèle que les travailleurs étrangers renforcent le marché du travail de la Thuringe

Les travailleurs étrangers stimulent le marché du travail en Thuringe, selon un rapport

Selon le dernier rapport d'intégration et de migration de Thuringe, les travailleurs étrangers ont une influence positive sur le marché du travail local en Thuringe. La commissaire à l'intégration, Mirjam Kruppa, a déclaré : "Nous observons une forte affluence de travailleurs non allemands âgés de 15 à 35 ans." Ce groupe d'âge est crucial pour la formation, l'éducation et le développement futur du marché du travail.

Excédent migratoire positif malgré la baisse de la population

Cette tendance se reflète dans l'évolution de l'emploi protégé socialement. Alors que le nombre de travailleurs allemands a diminué depuis 2017, le nombre de travailleurs étrangers a augmenté, passant d'environ 42 000 en 2019 à 71 000 en 2023. Le rapport, élaboré par l'Institut Minor et présenté au cabinet mardi, met en évidence que 11,1 % de la population de Thuringe a actuellement un arrière-plan migratoire, soit environ 232 000 personnes, principalement des citoyens de l'UE ou ceux détenant des titres de résidence humanitaires.

Environ 40 % des personnes ayant un arrière-plan migratoire en Thuringe sont arrivées au cours des cinq dernières années. Cette tendance est un facteur majeur expliquant pourquoi la Thuringe a encore un excédent migratoire positif malgré la prévision de baisse de la population. "Ces chiffres prennent une signification particulière compte tenu de la prévision de baisse de la population basée sur les statistiques officielles", a expliqué Kruppa.

Selon une prévision de population de la Fondation Bertelsmann, la population de Thuringe devrait diminuer de 10,9 %, passant à environ 1,9 million d'habitants, entre 2020 et 2040. Une étude de la Société pour la promotion de la structure économique (GWS) et de l'institut ifo prévoit que la Thuringe manquera d'environ 250 000 travailleurs d'ici 2035.

Obstacles liés aux retards et au racisme

Kruppa a souligné l'importance de l'immigration pour assurer la main-d'œuvre qualifiée de Thuringe à long terme. Elle a reconnu la hausse des crimes racistes, déclarant : "Ces attitudes agressivement hostiles ont un impact direct sur l'intégration et constituent une menace pour l'harmonie de la société." Les immigrants en Thuringe sont considérés comme "une opportunité et, dans l'ensemble, un enrichissement pour l'État". Kruppa a mis en garde : "Ceux qui considèrent les migrants et les réfugiés comme des problèmes à résoudre sont préjudiciables à l'État libre."

