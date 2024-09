Une étude révèle que les promesses de Trump pourraient amplifier les taux d'inflation et entraîner des pertes d'emplois.

Un nouvel examen révèle que les plans du candidat potentiel à la présidence du Parti républicain en matière de droits de douane, d'expulsions et de la Réserve fédérale ne se contenteraient pas de ne pas lutter contre l'inflation, mais aggraveraient considérablement la situation.

Selon un article de recherche publié par l'Institut Peterson pour l'économie internationale jeudi, les plans économiques de Trump entraîneraient une croissance plus lente, une inflation plus élevée et moins d'emploi. Les dommages pourraient persister jusqu'en 2040 dans certains scénarios.

L'article affirme que "curieusement, malgré son discours sur 'faire payer les étrangers'", le paquet de politiques envisagées causerait plus de tort à l'économie américaine que n'importe quelle autre dans le monde.

La recherche représente la première analyse approfondie de l'impact combiné des propositions commerciales, migratoires et de la Fed de Trump.

Même dans un "scénario bas" où seuls 1,3 million de travailleurs sans papiers sont expulsés et que d'autres pays choisissent de ne pas se venger des droits de douane de Trump, l'emploi (mesuré en heures travaillées) diminuerait de 2,7 % en 2028 par rapport à une prévision de base, selon l'article.

L'inflation atteindrait 6 % en 2026, et en 2028, les prix à la consommation seraient 20 % plus élevés.

Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis, mesure la plus large de la croissance économique, serait 2,8 % inférieur à ce qui est prévu à la fin du mandat de quatre ans de Trump.

Les chercheurs ont également modèle un "scénario élevé" qui comprend des droits de douane de rétorsion de la part d'autres nations et l'expulsion de 8,3 millions de travailleurs sans papiers. Dans ce scénario, l'emploi serait 9 % inférieur à la prévision de base en 2028, et l'inflation atteindrait 9,3 % en 2026. Le PIB serait 9,7 % inférieur à ce qui est prévu.

L'article conclut que les changements proposés par Trump "causeraient une forte impulsion inflationniste et une perte significative d'emploi (particulièrement dans la manufacture et l'agriculture) dans l'économie américaine", et pourrait conférer des avantages à d'autres économies dans certains cas.

L'analyse suppose que les baisses d'impôts de Trump de 2017 sont prolongées, mais elle ne tient pas compte de ses propositions pour mettre fin aux impôts sur les heures supplémentaires, les pourboires et les prestations de sécurité sociale.

CNN a contacté la campagne de Trump pour obtenir des commentaires.

La préoccupation principale

Dans le passé, la campagne de Trump a balayé les avertissements selon lesquels ses propositions de politique aggraveraient l'inflation et nuiseraient à l'économie.

"Les soi-disant économistes et experts ont douté des plans économiques du président Trump lors de son premier mandat. Ils se sont trompés à l'époque et ils se tromperont à nouveau", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole nationale de la campagne de Trump, dans un communiqué à CNN plus tôt ce mois-ci. "Le plan du président Trump entraînera la création de millions d'emplois et des centaines de milliards de dollars revenus de la Chine vers l'Amérique."

Les conclusions sont pertinentes étant donné qu'un récent sondage de CNN indique que l'économie est la préoccupation principale des électeurs. Environ 4 électeurs sur 10 (41 %) disent que l'économie est le problème le plus important pour eux, très loin devant le prochain problème le plus proche, la protection de la démocratie, à 21 %.

Malgré les avertissements des économistes établis sur les dommages que certaines politiques économiques de Trump pourraient causer, l'ancien président conserve un avantage sur ce problème crucial. Les électeurs probables disent faire confiance à Trump plutôt qu'à la vice-présidente Kamala Harris pour gérer l'économie (50 % pour Trump contre 39 % pour Harris).

Un "choc" comme celui du Covid

L'article a montré que toutes les trois politiques de Trump en matière d'immigration, de commerce et de la Fed "causeraient une baisse de la production et de l'emploi aux États-Unis... ainsi qu'une inflation plus élevée aux États-Unis".

Cependant, l'élément le plus dommageable de ces politiques serait son durcissement de l'immigration.

Trump a proposé de déporter "peut-être 15 à 20 millions de personnes sans papiers" dans le but de lutter contre la criminalité, de faire baisser l'inflation et d'aider les travailleurs.

"Les gens qui entrent dans le pays tuent les emplois des personnes noires et hispano-américaines", a déclaré Trump mardi lors d'un discours en Géorgie.

McKibbin, fellow senior non-résident à l'Institut Peterson, a déclaré à CNN lors d'un entretien téléphonique que les expulsions massives causeraient un "choc comme celui du Covid" dans l'offre de travailleurs. Il a noté que 16 % des travailleurs agricoles sont sans papiers.

"Imaginez que vous retirez 16 % de la main-d'œuvre agricole", a déclaré McKibbin, ajoutant que le coût des denrées alimentaires augmenterait. "Et à moins de les laisser revenir, vous aurez une perte d'offre permanente."

"Les plus grandes choses jamais inventées"

Sur le front commercial, Trump a défendu les droits de douane comme moyen de créer un "renaissance manufacturière" en Amérique. Il a proposé des droits de douane de 10 % à 20 % sur toutes les importations américaines ainsi qu'un droit de douane de 60 % sur les biens en provenance de Chine.

Lors d'un événement dans le Michigan la semaine dernière, Trump a salué les droits de douane comme "les plus grandes choses jamais inventées". En Géorgie cette semaine, Trump a déclaré que le mot "droit de douane" était "l'un des plus beaux mots que j'aie jamais entendus".

Cependant, la recherche de l'Institut Peterson découvre que les plans de droits de douane et autres de Trump se retourneraient contre lui - en nuisant à la manufacture plus que tout autre secteur. Cela signifie que les mêmes travailleurs d'usine que Trump dit essayer d'aider seraient les plus touchés.

"Si d'autres pays se vengent, comme beaucoup le feraient probablement, une récession dans l'année suivant l'augmentation des droits de douane serait une menace sérieuse", a déclaré Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, dans un courriel à CNN.

Trump a ensuite un peu adouci sa position, déclarant à Bloomberg qu'un président peut techniquement discuter des taux d'intérêt, mais cela ne signifie pas qu'il tire les ficelles.

L'étude menée par l'Institut Peterson a souligné la possibilité que le président influence la Fed pour maintenir artificiellement des taux bas, dans le but de stimuler l'économie.

La recherche a révélé que l'ingérence dans l'indépendance de la Fed entraînerait une inflation accrue, des sorties massives de capitaux, une baisse significative de la valeur du dollar américain et un chômage plus élevé - tout cela contribuant à détériorer les conditions de vie aux États-Unis.

Selon McKibbin, les nations dotées de banques centrales autonomes ont tendance à connaître une inflation plus faible. Il a mis en avant l'Argentine comme exemple, où les ingérences politiques dans la banque centrale entraînent actuellement l'inflation la plus élevée dans le monde.

Le président de la Fed, Jerome Powell, nommé par Trump en 2017, a exprimé sa prudence quant à l'ingérence dans l'indépendance de la Fed.

"Dans l'histoire, les gens ont découvert que protéger la banque centrale des contrôles politiques directs empêche la mise en place d'une politique monétaire qui favorise les personnes au pouvoir plutôt que le public dans son ensemble", a expliqué Powell en réponse à une question de CNN. "Notre responsabilité est de servir tous les Américains. Nous ne sommes pas au service d'un politique ou d'une figure politique, d'aucune cause ou question."

La communauté des entreprises pourrait s'inquiéter si les politiques proposées par un potentiel candidat à la présidence, comme les tarifs et les expulsions, ont un impact négatif sur l'économie, selon les recherches de l'Institut Peterson pour l'économie internationale.

Compte tenu du fait que l'économie est la préoccupation principale des électeurs selon un récent sondage CNN, toute politique susceptible d'aggraver l'inflation et de nuire à l'économie pourrait ne pas être bien accueillie par les entreprises.

Lire aussi: