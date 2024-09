Une étude révèle que le Brexit épuise progressivement les ressources de la Grande-Bretagne

Une étude menée à l'Université d'Aston à Birmingham révèle que le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) connaît des baisses notables en raison du Brexit. Les valeurs des importations et des exportations ont chuté de manière significative, avec une baisse de 27 % des exportations de biens britanniques vers l'UE et de 32 % des importations entre 2021 et 2023, les années suivant le Brexit. En outre, la variété des exportations britanniques a diminué, avec 1 645 types de biens britanniques en moins exportés vers chaque pays de l'UE. Les économies plus petites de l'UE ont été particulièrement touchées, tandis que les économies plus grandes comme l'Allemagne ont subi moins de dommages. Il est important de noter que cette étude ne tient pas compte du secteur des services, qui a connu des performances meilleures que prévu depuis le Brexit. Les exportations de tabac, de matériel ferroviaire et d'aéronefs ont également connu une croissance. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE en janvier 2020 et est indépendant de son union douanière et de son marché unique depuis 2021.

Malgré un accord de libre-échange conclu de justesse, de nombreux obstacles bureaucratiques et autres obstacles commerciaux restent un défi. L'étude indique que les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, la mode et la production de bois et de papier. La plus forte baisse de la valeur des exportations a été observée dans les fruits et noix comestibles, avec une baisse de près de 74 %. "Les impacts négatifs de l'accord commercial se sont amplifiés avec le temps, avec une baisse du commerce plus importante en 2023 qu'au cours des années précédentes", indique l'étude.

Londres vise à renforcer ses liens avec l'UE

En conséquence, de nombreux petits exportateurs britanniques ont cessé de commercer avec l'UE. Les auteurs de l'étude insistent sur la nécessité d'interventions politiques, telles que l'atténuation des conséquences négatives de l'accord commercial, la modification des chaînes d'approvisionnement des exportations et l'aide aux entreprises pour gérer les obstacles commerciaux.

Le nouveau gouvernement travailliste de Londres cherche à améliorer ses relations avec l'UE. Cependant, le Premier ministre Keir Starmer s'oppose fermement à la réadhésion à l'union douanière ou au marché unique de l'UE. Les offres de l'UE pour simplifier les règles du Brexit pour les interactions des jeunes n'ont pas encore reçu de réponse positive.

