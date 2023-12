Une étude révèle que l'association de la musculation à une autre activité pourrait réduire le risque de décès prématuré

Selon une étude publiée mardi dans le British Journal of Sports Medicine, les personnes qui pratiquent la musculation une ou deux fois par semaine, en plus de la quantité recommandée d'activités aérobiques, ont 41 % de risques en moins de mourir prématurément.

L'équipe de recherche a basé ses conclusions sur les déclarations et les informations de santé de près de 100 000 hommes et femmes qui ont participé à l'essai de dépistage du cancer de la prostate, du poumon, du côlon et de l'ovaire, qui a commencé en 1998 et a suivi les participants jusqu'en 2016. Les participants ont répondu à des questionnaires en 2006 sur leurs habitudes en matière d'exercice physique au cours de l'année écoulée, et les auteurs de cette dernière étude ont vérifié si ces participants avaient développé un cancer ou étaient décédés en 2016.

Les personnes âgées qui pratiquaient la musculation sans activité aérobique réduisaient leur risque de décès prématuré, toutes causes confondues, jusqu'à 22 %, un pourcentage qui dépendait du nombre de fois qu'elles soulevaient des poids au cours d'une semaine - l'utilisation de poids une ou deux fois par semaine était associée à une réduction du risque de 14 %, et le bénéfice augmentait avec le nombre de fois qu'une personne soulevait des poids.

Les participants qui pratiquaient des exercices d'aérobic réduisaient leur risque jusqu'à 34 %, par rapport à ceux qui ne faisaient pas de musculation ou d'exercices d'aérobic. Mais le risque le plus faible - de 41 % à 47 % - a été observé chez les personnes qui respectaient les quantités hebdomadaires recommandées d'activité aérobique (voir ci-dessous pour des conseils) et qui soulevaient des poids une ou deux fois par semaine, par rapport à celles qui n'étaient pas actives. Les auteurs n'ont pas constaté de diminution du risque de décès par cancer.

Le niveau d'éducation, le tabagisme, l'indice de masse corporelle, la race et l'origine ethnique des participants n'ont pas eu d'incidence sur les résultats, mais le sexe en a eu - les associations étaient plus significatives chez les femmes, ont constaté les chercheurs.

"Les résultats de cette étude sont prévisibles, mais il est important que les auteurs fournissent les résultats attendus en tant que données concernant des personnes plus âgées", a déclaré par courriel Haruki Momma, maître de conférences au département de médecine et de sciences du sport et de l'exercice de l'université de Tohoku au Japon. Momma n'a pas participé à l'étude.

"C'est l'un des points les plus importants de cette étude", a ajouté Momma. "Les études précédentes sur les personnes âgées sont limitées.

Selon les auteurs, les résultats de l'étude confirment les bienfaits pour les articulations des activités de renforcement musculaire, comme la musculation, et de l'activité aérobique, dans des proportions qui correspondent à peu près aux recommandations actuelles en matière d'activité physique.

L'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes âgées (65 ans et plus) de faire au moins 150 à 300 minutes d'exercice d'intensité modérée ou 75 à 150 minutes d'exercice aérobique vigoureux par semaine. Les activités aérobies comprennent la marche, la danse, la course à pied ou le jogging, le vélo et la natation.

Les exercices de renforcement musculaire devraient être pratiqués au moins deux fois par semaine, si possible, selon les lignes directrices. Ces exercices peuvent contribuer à prévenir les chutes et les blessures qui en découlent, ainsi que le déclin de la santé et de la capacité des os.

Lesexercices de musculation que vous pouvez pratiquer pendant 30 à 60 minutes comprennent les levées de terre, les pressions d'haltères au-dessus de la tête et les levées latérales d'haltères, qui consistent à utiliser les muscles du dos et des épaules pour soulever des haltères légers de manière à ce que vos bras et votre corps forment un T.

Remarque importante : si vous ressentez des douleurs pendant l'exercice, arrêtez immédiatement. Consultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercices.

Comprendre la force et le risque de décès

Les auteurs ne disposaient pas d'informations sur les exercices spécifiques de musculation ou d'aérobic pratiqués par les participants.

"Comme les auteurs l'ont indiqué, il n'y avait pas d'informations sur l'intensité de l'entraînement, la charge d'entraînement, le volume (séries et répétitions)", a déclaré Momma par courrier électronique. "Par conséquent, la prescription optimale d'exercices réguliers de renforcement musculaire pour prévenir la mortalité reste incertaine. Cependant, cette limitation n'est pas propre à cette étude. Les études sur l'épidémiologie des exercices de renforcement musculaire sont sujettes à cette limitation".

Les chercheurs ont toutefois quelques idées sur la manière dont l'un ou l'autre de ces exercices pourrait contribuer à la prévention des maladies ou des décès prématurés.

La musculation peut améliorer la composition corporelle ou la masse musculaire maigre, qui a déjà été associée à une meilleure protection contre les décès prématurés, quelle qu'en soit la cause, et contre les maladies cardiovasculaires.

Le fait d'avoir plus de muscles maigres et moins de graisse corporelle peut contribuer à l'équilibre, à la posture et à la régulation du taux de cholestérol, a déclaré le Dr Nieca Goldberg à CNN en mars. Nieca Goldberg, directrice médicale de l'Atria New York City et professeure agrégée de médecine clinique à la Grossman School of Medicine de l'université de New York, n'a pas participé à l'étude.

"Nous savons que les personnes obèses présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'intolérance au glucose et de certains cancers, et qu'il est donc bénéfique d'améliorer ce profil de santé", a déclaré M. Goldberg. "Les personnes qui pratiquent une activité régulière (...) peuvent également avoir une vision plus saine des choses et adopter d'autres modes de vie sains.

Selon le Dr William Roberts, professeur au département de médecine familiale et de santé communautaire de l'université du Minnesota, qui s'est exprimé sur CNN en mars dernier, le fait de combiner les deux types d'exercices pourrait s'expliquer par le fait qu'ils agissent ensemble pour améliorer l'état de santé. Un régime équilibré se rapproche davantage du mode de vie de nos ancêtres, a-t-il ajouté.

En outre, les muscles favorisent les fonctions des systèmes endocrinien et paracrinien, selon les auteurs, qui sont respectivement responsables des hormones et de la communication cellulaire. Les chercheurs ajoutent que l'entraînement aux poids peut également être pratiqué dans un cadre social, et qu'il existe un lien entre le fait d'avoir des relations sociales et l'allongement de la durée de vie.

Les auteurs ont noté qu'il pouvait y avoir des erreurs de mesure liées au fait que les participants se souviennent de leurs habitudes en matière d'exercice, et que l'étude pourrait ne pas s'appliquer aux personnes de couleur et aux individus plus jeunes, étant donné que la plupart des participants étaient des Blancs non hispaniques âgés en moyenne de 71 ans.

De futures études plus diversifiées, plus longues et plus attentives au fil du temps seraient bénéfiques pour comprendre les relations entre ces exercices et le risque de décès prématuré, affirment les auteurs.

Mais pour l'instant, les personnes âgées qui pratiquent l'un ou l'autre de ces exercices devraient intégrer l'autre dans leur vie quotidienne, a déclaré Momma.

"Une certaine activité physique vaut mieux que pas d'activité du tout", a déclaré Mme Momma. "Étant donné que les niveaux de condition physique et les maladies chroniques chez les personnes âgées varient d'un individu à l'autre, nous vous invitons à être aussi actif physiquement que vos capacités et vos conditions le permettent.

Source: edition.cnn.com