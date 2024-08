- Une étude révèle que la malhonnêteté est de plus en plus acceptée chez les Allemands.

Selon une étude menée par l'application de rencontres Parship et l'institut de recherche marketing Innofact, les Allemands sont de plus en plus tolérants envers les aventures extraconjugales. L'enquête, qui représente la population allemande, révèle que tandis que 97 % des répondants à une enquête précédente de Parship en 2018 considéraient une aventure à long terme comme une infidélité, ce chiffre a chuté à 85 % en mai 2022. L'acceptation des aventures d'un soir a également diminué, passant de 96 % à 82 %. La plus notable changement concerne les attitudes envers les visites dans un bordel ; en 2016, 91 % considéraient cela comme une infidélité, mais dans l'enquête actuelle, seulement 67 % le font.

Les Allemands sont également plus tolérants envers les démonstrations d'affection en public en dehors d'une relation. En 2018, 81 % considéraient embrasser quelqu'un d'autre comme une infidélité, mais en 2024, ce chiffre a chuté à 57 %. Cependant, les femmes ont tendance à considérer cela plus négativement que les hommes ; 64 % des femmes dans l'étude actuelle considèrent l'embrasser comme une infidélité, comparé à 49 % des hommes.

Des tendances similaires sont observées en ce qui concerne l'utilisation des applications de rencontres. En 2018, 87 % considéraient s'inscrire à de telles applications comme une infidélité, mais en mai 2022, ce chiffre a chuté à 63 %. Les hommes sont généralement plus détendus à ce sujet, avec 55 % ne considérant pas cela comme une infidélité, comparé à 71 % de femmes qui le font.

Eric Hegman, coordonnateur d'études de Parship, thérapeute de couple et coach célibataire, suggère que ce glissement pourrait être dû à une distinction croissante entre la loyauté émotionnelle et physique. "Il s'agit de confiance : 'Es-tu ma priorité ? Puis-je compter sur toi ? Mettrais-tu notre relation au-dessus de tout ce qui pourrait la mettre en danger ?'" explique-t-il. "Les couples qui discutent de leurs besoins dans ce contexte conviennent souvent que les implications physiques dans des relations externes ne menacent pas nécessairement la confiance d'un lien émotionnel profond. Ils argumentent que la loyauté émotionnelle est leur critère."

Cependant, les résultats de l'enquête indiquent également que les jeunes générations peuvent être plus strictes dans certains domaines. Par exemple, 75 % des 18-29 ans considèrent s'inscrire à une application de rencontres pour organiser des rendez-vous comme une infidélité, comparé à 54 % des 60-69 ans. De manière similaire, 64 % de la génération Z considèrent les rendez-vous secrets sans contact sexuel comme une infidélité, comparé à 38 % des 60-69 ans.

L'enquête en ligne a été menée en mai 2024 pour Parship, avec 1 008 Allemands âgés de 18 à 69 interrogés sur l'infidélité. Les résultats ont été comparés à une étude représentative de janvier 2018, qui comptait 1 025 répondants.

