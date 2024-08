Une étude révèle que des pauses de cinq secondes peuvent aider à réduire l'agressivité entre couples.

L'étude, menée par des chercheurs de l'Université de St. Andrews en Écosse, a sondé 81 couples et a été publiée dans la revue Nature.

"We wanted to see if we could reduce negative emotions, and thereby reduce aggression by just forcing people to take a short break," a expliqué Annah McCurry, étudiante doctorante à l'école de psychologie et de neurosciences de l'université, qui a dirigé l'étude.

McCurry et son équipe ont été "très surpris" par leurs résultats, qui ont montré que des pauses de cinq, dix et quinze secondes avaient un effet égal pour réduire les émotions négatives et le comportement agressif entre les couples.

"We thought that five seconds would be far too short," McCurry a déclaré à CNN. "It was not the case... the five, ten and fifteen seconds had an identical effect."

L'étude a été menée en créant des sentiments de conflit et d'irritation grâce à un jeu compétitif, où les couples pouvaient envoyer des bruits désagréables à leur partenaire à un volume de leur choix.

Pour l'expérience, la personne qui recevait devait attendre cinq, dix ou quinze secondes avant de décider du niveau de retour en utilisant une caméra à 360 degrés pour enregistrer ses émotions.

L'apprentissage automatique a été utilisé pour coder les mouvements musculaires du visage, et un système a été utilisé pour déduire l'émotion à partir de ces mouvements.

Alors qu'ils ont constaté que les partenaires avaient tendance à s'adapter mutuellement aux niveaux d'agressivité, une pause imposée ou volontaire de courte durée pouvait désamorcer et désamorcer les émotions négatives.

McCurry a déclaré qu'il était important de noter que ces conclusions s'appliquent aux "conflits ordinaires quotidiens des couples", et non aux situations de violence domestique ou d'abus.

"For couples experiencing conflict, everyday conflict like the kids or chores... we’ve shown that you can try to take a five second break. It might help. It’s free," McCurry a déclaré. "The worst-case scenario is you waste five seconds taking a breath."

‘Press each other’s buttons’

D'autres experts en psychologie ont déclaré que ces résultats reflètent des pratiques qu'ils recommandent depuis longtemps.

"When things get heated, a little pause allows people to behave less impulsively," a déclaré Mariko Visserman, professeure assistante de psychologie à l'Université de Sussex, qui n'a pas participé à l'étude. "Taking a step back may help us see the bigger picture and remind us that we do love our partner (and don’t actually hate them)."

Janet Reibstein, psychologue clinicienne et professeur émérite de psychologie à l'Université d'Exeter, qui a écrit le livre "Good Relations: Cracking the code of how to get on better", a déclaré à CNN que la stratégie de cinq secondes était particulièrement utile en raison de la façon dont les couples sont accordés l'un à l'autre.

"Couples are highly reactive to each other, because their relationship is so meaningful," a déclaré Reibstein, qui n'a pas participé à l'étude. "There are myriad ways in which you can spark each other off, because you are so attuned to each other’s reactions and so dependent on them being what you wish them to be, and how you want them to be on your side."

Bien que cinq secondes puissent sembler courtes, les experts conviennent que l'on peut accomplir plus qu'on ne le pense en si peu de temps.

"This shows how fast our brains work and that we just need to give ourselves that tiny bit of an opportunity to let our brain do its magic," a déclaré Visserman, qui a ajouté que des pauses plus longues pourraient être nécessaires lorsque les conflits et les émotions sont plus graves.

L'application de ces résultats à la population générale est incertaine, a déclaré Audrey Tang, psychologue

