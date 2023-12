Une étude révèle que ce type de régime à base de plantes aide à lutter contre le diabète et la prise de poids

Toutefois, en ce qui concerne la prévention du diabète, ces avantages ne peuvent se manifester que si le régime à base de plantes est sain et s'il exclut les aliments hautement transformés ou chargés de sucre, selon une nouvelle étude qui a analysé 206 types d'aliments différents.

L'analyse sur 12 ans des habitudes alimentaires de plus de 113 000 participants à l'étude UK Biobank, une étude longitudinale sur la santé des habitants du pays, a classé les personnes en quatre catégories en fonction de leur consommation de fruits frais, de légumes et de céréales complètes.

Les personnes appartenant aux 25 % les plus aisés avaient pour la plupart une alimentation végétale pauvre en sucreries, en desserts, en céréales raffinées et en boissons sucrées. Les personnes faisant partie des 25 % les plus pauvres consommaient beaucoup plus de ces aliments végétaux malsains.

Selon l'étude publiée mardi dans la revue Diabetes & Metabolism, les personnes qui mangeaient le plus de céréales complètes, de fruits et de légumes frais et qui limitaient leur consommation d'aliments malsains réduisaient leur risque de diabète de 24 % par rapport à celles qui se situaient dans la tranche inférieure.

Les personnes ayant le régime alimentaire le plus sain avaient également un indice de masse corporelle et un tour de taille plus faibles, ainsi qu'une meilleure glycémie et des niveaux d'inflammation plus bas.

Selon l'étude, les avantages s'étendent aux personnes génétiquement prédisposées au diabète et à celles qui présentent d'autres facteurs de risque de diabète, tels que l'obésité.

"Ces données sont vraiment importantes, en particulier pour les personnes considérées comme présentant un risque élevé de développer un diabète de type 2, car elles démontrent qu'elles peuvent réduire considérablement leur risque en suivant un régime alimentaire sain à base de plantes", a déclaré dans un communiqué le premier auteur de l'étude, Alysha Thompson, étudiante en doctorat à l'université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord.

Toutefois, les personnes qui suivent le régime végétal le moins sain ont un risque 37 % plus élevé de développer un diabète de type 2, ainsi qu'un tour de taille plus important et des niveaux plus élevés de triglycérides, une forme de cholestérol, selon les conclusions de l'étude.

En fait, l'obésité est un "médiateur clé qui sous-tend le risque accru de diabète de type 2 chez les personnes qui suivent un régime végétal malsain", a déclaré dans un communiqué Tilman Kühn, coauteur de l'étude, maître de conférences à l'Institut pour la sécurité alimentaire mondiale de l'université Queen's de Belfast et titulaire d'une chaire de santé publique en nutrition à l'université de médecine de Vienne.

Quel est le mécanisme sous-jacent ?

Comment une alimentation saine à base de plantes contribue-t-elle à protéger l'organisme contre le diabète de type 2 ? En influençant une série de mécanismes antidiabétiques, notamment la glycémie, les taux de lipides et la réduction de la masse grasse", a expliqué M. Kühn.

Une autre découverte est le rôle important joué par les reins et le foie dans la réduction du risque de diabète de type 2, a déclaré le coauteur Aedín Cassidy, professeur à l'Institut pour la sécurité alimentaire mondiale de l'université Queen de Belfast.

"Pour la première fois, nous avons montré que les améliorations du métabolisme et de la fonction du foie et des reins résultant d'un régime alimentaire sain à base de plantes peuvent expliquer comment ce régime peut réduire le risque de diabète de type 2", a déclaré Cassidy dans un communiqué.

Bien que l'étude n'ait trouvé qu'une association, et non un lien direct de cause à effet, les résultats sont "intéressants", a déclaré Duane Mellor, diététicien agréé et chargé d'enseignement principal à l'Aston Medical School de Birmingham, au Royaume-Uni, dans un communiqué adressé au Science Media Centre de Londres.

L'analyse "a porté sur des aspects de la santé du foie et d'autres mesures de l'inflammation et a exploré la manière dont ils pourraient être liés à l'alimentation et au risque de développer un diabète de type 2", a déclaré Mellor, qui n'a pas participé à l'étude. "Cela suggère un certain nombre de modèles possibles pour de futures recherches afin d'évaluer si ce type de régime à base de plantes peut réellement réduire le risque de développer un diabète de type 2".

Source: edition.cnn.com