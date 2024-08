Une étude montre que les régimes anti-inflammatoires réduisent de près d'un tiers le risque de démence.

Ce bénéfice s'est également vérifié pour les personnes atteintes de diagnostics préexistants de troubles cardiométaboliques tels que le diabète de type 2, la maladie cardiaque ou l'AVC, a déclaré Abigail Dove, autrice principale de l'étude publiée lundi dans la revue JAMA Network Open.

“Suivre un régime anti-inflammatoire était lié à un risque plus faible de démence, même chez les personnes atteintes de maladies cardiométaboliques qui sont déjà à risque élevé de démence”, a déclaré Dove, étudiante au doctorat au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut Karolinska à Solna, en Suède, par courriel.

En fait, les personnes vivant avec le diabète de type 2, l'AVC ou la maladie cardiaque qui mangeaient le plus d'aliments anti-inflammatoires “développaient la démence 2 ans plus tard que celles atteintes de maladies cardiométaboliques et suivant un régime pro-inflammatoire”, a-t-elle ajouté.

Les scans du cerveau de celles et ceux qui suivaient un régime anti-inflammatoire ont également montré des niveaux significativement plus faibles de biomarqueurs cérébraux de neurodégénérescence et de lésion vasculaire, a déclaré Dove.

Même si l'étude est observationnelle et ne peut pas montrer de lien de cause à effet, les résultats reflètent des recherches existantes qui montrent un lien entre l'inflammation alimentaire et la santé du cerveau, a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui n'a pas participé à l'étude, par courriel.

“Il est très probable qu'un régime de meilleure qualité, moins inflammatoire, impacte directement à long terme plusieurs voies liées à la santé du cerveau et neurocognitive”, a déclaré Katz, fondateur de l'initiative True Health, une coalition mondiale d'experts dédiée à la médecine préventive basée sur des preuves.

Qu'est-ce qu'un régime anti-inflammatoire ?

Les mécanismes exacts par lesquels les aliments impactent les voies inflammatoires ne sont pas encore pleinement compris. Cependant, les chercheurs croient que la dépendance aux aliments sucrés, ultra-transformés et l'abondance de graisses saturées provenant de la viande rouge et transformée, qui est courante dans le régime occidental — ainsi que la pollution, la fumée de cigarette, les rayonnements, les plastiques et les pesticides — peut conduire à une activation accrue de radicaux libres dans l'organisme.

Les radicaux libres sont des molécules ayant des électrons non appariés. En quête d'une correspondance, ils volent les électrons d'autres cellules, causant des dommages cellulaires qui peuvent contribuer à la maladie d'Alzheimer et d'autres démences et maladies chroniques.

De plus, les chercheurs croient que les aliments très transformés et gras peuvent également déclencher des niveaux plus élevés d'autres biomarqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive, l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale α.

Une étude de novembre 2020 a montré que les personnes qui mangeaient des niveaux plus élevés de viande rouge et transformée, telles que le bacon et le saucisson, ainsi que des aliments sucrés, ultra-transformés, avaient un risque 28 % plus élevé d'AVC et un risque 46 % plus élevé de maladie cardiaque. Une augmentation de 10 % de ces aliments était significativement associée à un risque de décès de toutes causes 14 % plus élevé, selon une étude de février 2019.

Il existe un moyen de riposter : des recherches ont suggéré que des éléments anti-inflammatoires tels que les vitamines, les caroténoïdes et les flavonoïdes présents dans des aliments tels que les fruits et les légumes peuvent neutraliser les radicaux libres et autres marqueurs inflammatoires et réduire la tension sur l'organisme, selon le Mayo Clinic.

Des cerveaux meilleurs avec des aliments anti-inflammatoires

L'étude a analysé les habitudes alimentaires de plus de 84 000 adultes Older than 60 ans, sans démence, atteints de diabète de type 2 et/ou de maladie cardiaque ou d'AVC, qui ont participé à l'étude UK Biobank, une étude longitudinale qui comprend des participants d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles.

Chaque personne a été interrogée cinq fois sur sa consommation de 206 aliments et 32 boissons qui ont été divisés en niveaux de nutriments inflammatoires et anti-inflammatoires. Les dossiers médicaux ont été examinés pendant les 15 années suivantes pour découvrir s'il y avait des associations entre la consommation des quantités les plus faibles et les plus élevées d'aliments inflammatoires et les diagnostics de démence. En outre, près de 9 000 des participants ont également subi des scans IRM du cerveau.

Les scans ont montré que les personnes atteintes de maladies cardiométaboliques qui mangeaient le plus d'aliments anti-inflammatoires avaient un volume de matière grise plus important — indiquant moins de neurodégénérescence — et des intensités de matière blanche plus faibles, qui sont des signes de lésion vasculaire dans le cerveau, par rapport aux personnes qui suivaient un régime inflammatoire.

Alors que plus de recherches sont nécessaires, dans l'ensemble, “le signal est clair au-dessus du bruit de fond”, a déclaré Katz.

“Même après être confronté à une condition cardiométabolique chronique, l'adoption d'un régime de meilleure qualité semble offrir une certaine protection au cerveau, réduisant et retardant à la fois les signes fonctionnels et anatomiques de dégradation”.

Les résultats suggèrent qu'une consommation plus élevée d'aliments anti-inflammatoires, tels que les fruits et les légumes, peut aider à neutraliser les radicaux libres et autres marqueurs inflammatoires, réduisant potentiellement le risque de diverses maladies chroniques, selon le Mayo Clinic. De plus, les individus atteints de conditions cardiométaboliques qui suivaient un régime anti-inflammatoire présentaient des niveaux plus faibles de biomarqueurs cérébraux de neurodégénérescence et de lésion vasculaire, comme le montrent les scans du cerveau.

