Une étude établit un lien entre la vaccination Covid-19 et une modification légère et temporaire du cycle menstruel

"Par rapport au groupe non vacciné, les personnes vaccinées présentaient une augmentation ajustée de la durée du cycle menstruel de moins d'un jour avec la première et la deuxième dose de vaccin", écrivent les auteurs de l'étude, issus des universités de l'Oregon, du Massachusetts, de Londres et d'Édimbourg. "Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le covid-19 au cours d'un même cycle ont connu une augmentation ajustée de la durée du cycle de 3,70 jours par rapport aux personnes non vaccinées.

La cohorte vaccinée a connu une modification de la durée du cycle d'environ 0,71 jour après leur première dose de vaccin, ont indiqué les auteurs.

Une "augmentation significative" a également été observée dans le taux de personnes interrogées qui ont vu la durée de leur cycle augmenter de plus de huit jours, ont indiqué les auteurs, qui ont constaté que 13,5 % des personnes vaccinées et 5 % des participantes non vaccinées ont fait état de cette augmentation.

"Nous n'avons trouvé aucune différence dans la durée des menstruations dans aucun groupe de personnes vaccinées, par rapport à la cohorte non vaccinée", indique l'étude.

Selon les auteurs, les modifications de la durée du cycle ne se sont pas maintenues après la vaccination, sauf dans le groupe ayant reçu deux doses en un seul cycle.

Les changements semblent être similaires quel que soit le vaccin reçu.

Les auteurs ont étudié près de 20 000 personnes, représentant plus de 250 000 cycles, qui ont enregistré leurs données à l'aide de l'application Natural Cycles entre le 1er octobre 2020 et le 7 novembre 2021. Pour la cohorte vaccinée, ils ont examiné trois cycles prévaccinaux et au moins le premier cycle de la dose de vaccin Covid-19. Pour la cohorte non vaccinée, ils ont pris en compte quatre à six cycles sur une période similaire.

Les participants venaient de plusieurs pays, mais surtout d'Europe, des États-Unis et du Canada. Près des deux tiers des 15 000 participants vaccinés avaient reçu le vaccin Pfizer/BioNTech, mais ils avaient également reçu les vaccins Johnson & Johnson, Moderna et Oxford-AstraZeneca, entre autres.

"Ces résultats fournissent des informations supplémentaires pour conseiller les femmes sur ce à quoi elles doivent s'attendre après la vaccination", a déclaré le Dr Diana Bianchi, directrice de l'Institut national Eunice Kennedy Shriver de la santé infantile et du développement humain (NICHD) de l'Institut national de la santé, dans un communiqué de presse. "Les changements consécutifs à la vaccination semblent être faibles, dans la fourchette normale de variation, et temporaires.

Les auteurs précisent que l'étude présente certaines limites, notamment le fait que les personnes utilisant une contraception hormonale n'ont pas participé à l'étude, que les chercheurs ont été limités dans le nombre de cycles post-vaccinaux et qu'ils n'ont pas pu prendre en compte les effets des infections potentielles chez les participantes.

Les résultats concordent avec une étude antérieure publiée par le même groupe de chercheurs et portant sur les femmes aux États-Unis.

