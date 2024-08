Une étude de l'IFO suggère une réforme de l'argent des citoyens pour renforcer les incitations au travail

Une étude de l'institut ifo de Munich, commandée par le gouvernement fédéral, propose des changements aux allocations de chômage pour rendre le travail plus attractif. L'allocation logement serait intégrée aux allocations de chômage, et les exonérations fiscales pour les revenus d'activité seraient augmentées, a expliqué le chercheur de l'ifo Andreas Peichl. Cela pourrait "créer plus d'incitations à travailler et rendre le système plus efficace". L'étude a été commandée par le ministère fédéral de l'Économie.

Peichl et deux autres chercheurs concluent dans leur étude que la réforme pourrait augmenter l'offre de travail de "environ 144 000 équivalents temps plein". Cela signifie que les bénéficiaires des allocations de chômage travailleraient plus par rapport à aujourd'hui, équivalent à 144 000 emplois à temps plein.

Le contexte de cela est le fait qu'il n'est pas toujours rentable pour les bénéficiaires des allocations de chômage de travailler plus ou même de prendre un emploi. Dans de tels cas, très peu de l'augmentation de revenu brut reste - car les prestations sociales sont réduites ou des impôts plus élevés sont dus. Les idées de réforme de l'étude pourraient réduire ce problème.

L'étude ifo a également calculé d'autres idées de réforme. Dans ce contexte, les chercheurs ont également pris en compte la sécurité de base pour les enfants, qui a été décidé par le cabinet mais pas encore par le Bundestag.

