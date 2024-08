- Une étoile sur le Walk of Fame avec sa famille

Vince Vaughn (54 ans) est ravi d'avoir reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, mais il est encore plus heureux que sa famille l'ait accompagné à la cérémonie lundi. Sa femme Kyla Weber était à ses côtés, ainsi que leurs deux enfants, leur fille Locklyn (13 ans) et leur fils Vernon (11 ans). Les parents et les deux sœurs de Vaughn étaient également présents, selon les médias.

"Ma belle épouse Kyla, je suis si heureux que vous soyez ici maintenant, je suis si reconnaissant pour vous et ces merveilleux enfants et pour tous les rires que nous partageons", a déclaré Vince Vaughn lors de la découverte de son étoile. "Autant cela signifie pour moi", a dit l'acteur à propos de cet honneur, "Vernon et Locklyn, vous devez savoir que vous êtes la chose la plus importante au monde pour moi."

Ses enfants ne sont peut-être pas aussi "rentables" qu'être une star de Hollywood et ne lui donnent peut-être pas accès aux choses qui vont avec, mais "Pourtant, vous êtes la chose la plus importante et je vous aime très fort. C'est génial de vous avoir tous les deux ici."

"Être parent est une grande joie"

L'acteur de "Wedding Crashers", qui a souvent joué des éternels célibataires au début de sa carrière, a souvent parlé des joies de la paternité. "Être parent est une grande joie", a déclaré Vaughn dans une interview accordée au "New York Times" plus tôt ce mois-ci.

Vince Vaughn n'est pas souvent vu avec sa famille sur le tapis rouge. Il faut que ce soit une occasion spéciale, comme en 2015 lorsqu'il a laissé ses empreintes de mains au TCL Chinese Theatre à Los Angeles. Et maintenant, à cette plus grande distinction sur la légendaire Hollywood Walk of Fame.

