Une étape musicale franchie cette année en dit long sur l'évolution des États-Unis

Cette année, un nombre record de chansons en langue espagnole a atterri sur la liste du Billboard Hot 100, et un nombre record s'est également retrouvé dans le top 10 de cette liste.

"C'est passionnant.... Je ne pensais pas qu'un tel changement était possible", déclare Leila Cobo, responsable du contenu de Billboard pour la musique latine.

Il n'y a pas si longtemps, les artistes latins devaient produire des albums en anglais s'ils voulaient conquérir le public américain.

Aujourd'hui, les experts estiment qu'un changement important est en train de s'opérer. Le classement des chansons en espagnol de stars telles que Bad Bunny, Karol G et Peso Pluma en dit long sur l'évolution de l'industrie musicale et des États-Unis.

La musique en streaming a changé la donne

La première chanson en espagnol à entrer dans le top 10 du classement Hot 100 de Billboard était une version de la chanson cubaine classique "Guantanamera" interprétée par The Sandpipers, un groupe folk américain. Nous sommes en 1966.

À l'époque, les États-Unis ne comptaient qu'environ 8,5 millions de Latinos. Aujourd'hui, ils sont près de 64 millions, soit environ 19 % de la population totale.

Et les chansons en espagnol sont beaucoup plus nombreuses à figurer dans le classement Billboard Hot 100, qui utilise des données provenant des ventes, de la radio et de la diffusion en continu pour classer les chansons les plus populaires aux États-Unis chaque semaine.

Cette année, un nombre record de 98 chansons en espagnol ont figuré sur la liste du Billboard, et six ont atteint le top 10, selon Xander Zellner, analyste principal des charts et des données pour le Billboard, qui a récemment analysé l'historique des chansons non anglophones figurant sur la liste.

Il s'agit d'un bond considérable par rapport à il y a quelques années. En 2015, seules deux chansons en espagnol se sont hissées sur la liste du Hot 100, explique M. Zellner.

L'essor des plateformes de musique en streaming et leur prise en compte dans les calculs de Billboard ont joué un rôle important, explique M. Cobo, et cela change la façon dont certains perçoivent la musique latine.

"Les gens agissent comme si la musique latine était apparue soudainement il y a cinq ans, alors que non, il existe un marché florissant de la musique latine qui a toujours été largement sous-estimé.... Aujourd'hui, il est impossible de l'ignorer. C'est une force majeure", dit-elle.

Et le public latino n'est pas le seul à écouter.

Des recherches ont montré que les membres de la génération Z sont plus ouverts à l'écoute de musique dans d'autres langues, selon M. Cobo.

"Les jeunes générations ne se posent pas la question de savoir si la musique est en espagnol. Ils s'en moquent", explique M. Cobo. "Si c'est bon, ils aiment. Si ça les touche, ils l'écoutent.... La musique, c'est la musique.

L'ère du "cross over" est peut-être révolue. Selon cet expert, les artistes suivent une voie différente

Certaines des stars les plus connues de la musique latine ont été des artistes dits "crossover" qui ont enregistré en anglais pour toucher un public plus large. Pensez au tube de Ricky Martin "Livin' la Vida Loca" en 1999 ou à la chanson de Shakira "Whenever, Wherever" en 2001.

Mais une autre voie vers la célébrité est apparue ces dernières années, selon Christopher J. Westgate, professeur et spécialiste des médias à l'université Johnson & Wales de Rhode Island.

Au lieu de "crossover", Westgate utilise le terme "cross under".

"Dans le passé, les artistes crossover faisaient l'objet d'une promotion très calculée de la part de l'industrie. Cela s'est fait au fil du temps, et on pouvait l'observer. C'était visible. Aujourd'hui, je pense que la promotion se fait davantage de la base vers le sommet que du sommet vers la base", explique-t-il. "Bad Bunny, par exemple, a démarré à Porto Rico, en faisant les courses, et il a fait partie de la scène musicale underground avant de devenir la plus grande pop star du monde.

Selon M. Westgate, les artistes "cross-under" ne se soucient pas des pressions de l'industrie qui poussaient auparavant les chanteurs à enregistrer en anglais.

"Shakira prenait des cours d'anglais pour perfectionner sa prononciation afin de pouvoir passer à l'anglais, alors qu'aujourd'hui, Bad Bunny, J Balvin ou Rosalia s'en moquent. Ils enregistrent en espagnol et connaissent un succès incroyable".

Ou, comme l'a dit Bad Bunny lui-même dans une interview avec Trevor Noah il y a plusieurs années : "Pourquoi dois-je changer ? Personne n'a dit à un artiste gringo qu'il devait changer. C'est ce que je suis. C'est ma musique. C'est ma culture. Si vous ne l'aimez pas, ne m'écoutez pas. Si vous l'aimez, vous le savez".

Les artistes latins se tournent vers les collaborations et l'authenticité

José Valentino Ruiz, professeur adjoint à l'école de musique de l'université de Floride et quatre fois lauréat d'un Latin Grammy pour son travail en solo et en collaboration, considère également qu'un autre facteur joue un rôle dans l'essor de la musique latine.

"L'industrie de la musique latine est plus connectée et plus accessible pour collaborer que la bureaucratie qui existe dans d'autres genres", explique-t-il. "La plupart des artistes latino-américains sont indépendants et peuvent donc choisir librement avec qui ils veulent créer.

Ces collaborations ont permis de faire connaître la musique latine à un public plus large qui ne l'aurait peut-être pas rencontrée autrement.

Selon M. Ruiz, l'authenticité des artistes latino-américains trouve également un écho auprès du public.

Ils n'ont pas peur de dire "hé tout le monde, je suis en train de me réveiller", de se montrer en pyjama, de se promener - d'être vulnérables en tant qu'êtres humains, plutôt que d'être en plastique", dit-il.

La musique régionale mexicaine sous les feux de la rampe

Le catalogue prolifique de Bad Bunny et son talent pour les tubes qui mélangent trap, reggaeton et influences rock ont permis au musicien portoricain de figurer dans les classements du Billboard depuis plusieurs années. Ses chansons constituent d'ailleurs 27 des titres en espagnol qui figurent sur la liste du Hot 100 en 2023. Mais cette année, des musiciens d'un tout autre genre le rejoignent sous les feux de la rampe.

Selon Billboard, le public de ce que l'on appelle la "musique régionale mexicaine" croît rapidement.

Ce terme générique est utilisé par l'industrie musicale pour décrire les ballades, les corridos et les chansons de mariachis qui ont leurs racines dans les communautés situées de part et d'autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Cette année, 37 chansons de ce genre sont entrées dans le classement du Hot 100, indique M. Zellner, contre deux en 2022 et quatre en 2021. Avant cette année-là, les chansons régionales mexicaines n'avaient jamais figuré sur la liste.

Peso Pluma, dont la collaboration avec Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", s'est hissée dans le top 10 du classement Hot 100, est devenu le premier artiste mexicain régional à se produire sur le plateau du "Tonight Show" de NBC en avril.

Il s'est également produit à Coachella et a fait salle comble lors de sa tournée aux États-Unis. Sur les 98 chansons en espagnol qui ont atteint le Hot 100 cette année, 22 ont été interprétées par l'artiste mexicain.

Selon M. Westgate, cette musique trouve un écho auprès du public non seulement en raison de son style, mais aussi du message qu'elle véhicule.

"Je pense que nous assistons aujourd'hui à une sorte de désir de retour aux sources de la musique. Et vous savez, cette musique régionale mexicaine est une question d'authenticité", explique-t-il. "Il s'agit d'un lien avec la terre. Il s'agit de la situation difficile des immigrés. Tout tourne autour des barons de la drogue, de l'immigration... Et je pense que c'est un véhicule, une voix pour la douleur, la difficulté, la perte, mais aussi pour l'amour et l'espoir".

Les jeunes Latinos voient dans la musique un moyen de renouer avec leurs racines

La popularité croissante de la musique hispanophone intervient à un moment où de nombreux jeunes Latinos cherchent à renouer avec leurs racines.

"Beaucoup de gens venaient ici et disaient que leurs parents arrêtaient de leur apprendre l'espagnol parce qu'ils voulaient que leurs enfants soient pleinement américains. Et je pense que pendant un certain temps, cet héritage a été oublié", explique M. Cobo.

La musique hispanophone est devenue un moyen pour les jeunes générations de renouer avec cet héritage.

"Les gens sont plus fiers de leur culture", ajoute-t-elle. "Même s'ils ne parlent pas la langue, ils continuent d'écouter la musique.

Le fait de figurer dans le classement Billboard n'est pas seulement un indicateur de la popularité de la musique. Selon M. Westgate, cela donne aussi un élan important à la trajectoire des artistes. Et compte tenu du nombre de chansons espagnoles qui se sont hissées au hit-parade cette année, il est probable que les résultats seront encore meilleurs à l'avenir.

Mais M. Westgate estime qu'il y a encore de la place pour la croissance.

"Si l'on se projette dans la prochaine décennie, j'espère que la collaboration permettra l'émergence de styles et de genres encore plus nouveaux", déclare-t-il.

Harmeet Kaur, de CNN, a contribué à ce reportage.

