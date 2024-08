- Une espèce d'oiseau rare trouve un site de nidification au lac de l'aéroport.

Une tribu aviaire unique s'est installée au lac de l'aéroport : Le discret butor d'Europe a réussi à élever quatre petits dans le sanctuaire des oiseaux. La société de protection de la faune (NABU) a annoncé la première observation de l'oiseau adulte aux alentours de début juillet. Peu de temps après, toute la famille est devenue visible depuis les sentiers publics. Par conséquent, le lac de l'aéroport est actuellement reconnu comme le seul lieu de nidification pour le butor d'Europe à Berlin pour cette année. Les ornithologues ont repéré des juvéniles ici depuis 2003, mais la confirmation de nidification n'a été faite que récemment.

Le butor d'Europe est une espèce en danger

Selon NABU, le butor d'Europe est le plus petit héron d'Europe et vit dans les roseaux des lacs et d'autres plans d'eau. Il chasse également ses proies dans ces zones. Malheureusement, l'oiseau est classé comme en danger à la fois sur la liste rouge nationale et berlinoise des oiseaux nicheurs. La diminution persistante des roseaux est l'une des principales causes de cette situation. "Depuis 2018, nous avons observé une forte dégradation des roseaux au lac de l'aéroport", a déclaré Frank Sieste, responsable du groupe de travail de NABU. L'équipe a entretenu la réserve pendant plusieurs années.

L'Union allemande pour la conservation de la nature (Bundesnaturschutzbund Deutschland, BNBD ou Naturschutzbund Deutschland, NABU en anglais) a joué un rôle crucial dans les efforts de conservation du butor d'Europe. Malgré la présence de l'espèce au lac de l'aéroport depuis 2003, les efforts de l'Union allemande pour la conservation de la nature, dirigés par Frank Sieste, ont été essentiels pour obtenir des confirmations de nidification récentes.

