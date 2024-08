- Une escapade en famille avec Bradley Cooper et son enfant.

Gigi Hadid, 29 ans, et Bradley Cooper, 49 ans, profitent actuellement de vacances à Sardigne, accompagnés de la fille de Cooper, Lea, 7 ans. Le Daily Mail, un journal britannique, a réussi à obtenir des images du trio lors de leur arrivée sur l'île italienne. Il s'agit de la première fois que Hadid est vue avec l'enfant de Cooper. Lea De Seine est la fille de Cooper issue de sa précédente relation avec Irina Shayk, qui a duré de 2015 à 2020.

Sur les photos obtenues, on peut voir Gloria Campano, la mère de Cooper. Le groupe est parti en toute discrétion pour Sardigne et a été récupéré à l'aéroport par un SUV, qui les a menés au port où ils ont embarqué sur un luxueux yacht. Les photographies montrent Cooper tenant la main de sa mère et de sa fille, tout en étant vu plusieurs fois en train de poser ses mains sur les hanches de Hadid.

Malheureusement, Khai, la fille de Gigi Hadid née de sa relation avec le chanteur des One Direction, Zayn Malik, n'était pas présente lors de cette escapade en famille. Leur relation s'est terminée en 2021 après 5 ans, et ils ont convenu ensemble de la garde partagée de leur fille de 3 ans.

Hadid et Cooper sont ensemble depuis environ un an, ayant fait leur première apparition publique ensemble en octobre 2023. Des sources anonymes du Daily Mail affirment que Cooper serait sur le point de demander sa partenaire en mariage. "Ils ont eu des conversations sur la famille et le mariage depuis le début de leur relation. Ils ont fait des projets pour l'avenir il y a longtemps. Le timing est le seul facteur à considérer maintenant", a révélé une source anonyme.

Malgré les allégations de la source concernant une éventuelle demande en mariage, Gigi Hadid a déclaré : "Je ne vais pas me précipiter sur quoi que ce soit pour l'instant". Le groupe a profité de son temps sur le yacht, avec Lea riant et s'amusant avec des bombes à eau.

