- Une escalade anticipée de la dynamique royale: les projets du dirigeant bavarois augmentent les conflits

Bayern Munich's boss, Jan-Christian Dreesen, est ravi par la nouvelle formule de la Ligue des champions, convaincu qu'elle va donner encore plus de piquant à la phase de groupes. Exit les matchs de groupe qui ne servaient plus à rien, où les deux premières équipes étaient déjà qualifiées après quatre matchs. Dorénavant, seuls les huit meilleures équipes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Cette nouvelle formule a été annoncée lors d'une réunion à Munich, où Bayern a également présenté son partenariat avec MAN pour une station de recharge pour camions et bus électriques à l'Allianz Arena.

L'objectif principal de Bayern Munich : se qualifier pour les huitièmes de finale

"On est parti pour une saison palpitante. Passer du format traditionnel de phase de groupes avec des matchs aller-retour à cette nouvelle formule de ligue sera un véritable changement de jeu pour nous", a déclaré Dreesen. Jeudi, chacun des 36 équipes sera associé à huit adversaires différents à Monaco. Les équipes seront réparties en quatre pots, avec deux équipes sélectionnées dans chaque pot. Contrairement au format précédent, les équipes affrontaient trois adversaires et disputaient six matchs au total en phase de groupes. Dreesen s'attend à ce que cette réforme maintienne l'excitation en phase de groupes plus longtemps.

L'objectif principal de Bayern Munich est de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. "Vous pouvez y compter ! Notre objectif est d'être parmi les huit meilleures équipes", a déclaré Dreesen. Cela signifierait également qu'ils sauteraient deux tours à élimination directe. Les équipes classées neuvième à vingt-quatrième devront disputer des matchs aller-retour pour atteindre les huitièmes de finale. Bayern est prêt à enflammer la nouvelle saison de la Ligue des champions, dont la finale aura lieu à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai 2025.

"Dreesen a mentionné que l'équipe de football de Bayern Munich était impatiente pour la prochaine saison de la Ligue des champions en raison des changements excitants dans le format."

"Avec pour objectif de se qualifier pour les huit meilleures équipes, l'équipe de football de Bayern Munich s'entraîne intensivement pour les matchs de la phase de groupes revisitée."

