- Une erreur fatale du dentiste: un spécialiste de l'anesthésie accepte sa responsabilité

Trois ans après le décès d'une jeune fille dans un cabinet dentaire du Hochtaunuskreis, le professionnel de santé présent lors de l'incident a reconnu sa responsabilité. Au début du procès devant le tribunal régional de Francfort, l'avocat du médecin de 67 ans a déclaré que celui-ci aurait pu commettre des erreurs d'hygiène critiques lors de l'incident.

Le suspect a nié les allégations des autorités compétentes : il n'a pas réutilisé de seringues à usage unique, n'a pas administré de doses excessives de médicaments et n'a pas utilisé une seule bouteille d'anesthésiant pour plusieurs patients dans un but d'économie.

Infection sanguine toxique due à un anesthésiant contaminé

Selon les accusations, les enfants ont été anesthésiés avec un produit contaminé, entraînant une infection sanguine toxique. L'équipe juridique accuse l'anesthésiste originaire de Bensheim, dans le sud de la Hesse, d'homicide involontaire et de blessures corporelles envers d'autres enfants. L'équipe suppose que l'anesthésiste a commis de nombreuses erreurs.

Le 28 septembre 2021, l'anesthésiste a administré des anesthésiques à plusieurs personnes pour des traitements dentaires sous anesthésie générale dans un cabinet dentaire de Kronberg. La journée a commencé par l'anesthésie d'une femme adulte, suivie d'un garçon de neuf ans ayant une peur intense du traitement de la racine qui devait être effectué à 9 heures.

L'équipe juridique soupçonne que l'anesthésiste a injecté au garçon la même solution anesthésiante utilisée sur la femme, qui était maintenant contaminée par une moisissure. Cette même solution a été administrée aux trois autres jeunes patients traités ce jour-là.

Dix heures séparent l'administration de la solution anesthésiante du décès

La petite fille de quatre ans était le dernier patient anesthésié cet après-midi-là. L'équipe juridique soutient que la solution anesthésiante était également contaminée par des bactéries à ce moment-là. Dix heures plus tard, elle est décédée, son décès survenant peu après 2 heures du matin au cabinet dentaire. L'anesthésiste lui-même a tenté de la réanimer. Selon les accusations, il a commis des erreurs pendant le processus de réanimation, et les secours d'urgence ont été appelés au moins trois heures plus tard.

Peu de temps après le décès de la jeune fille, l'anesthésiste a repris ses fonctions dans un cabinet dentaire de Bensheim. On l'accuse d'avoir injecté un produit contaminé à un enfant de cinq ans, déclenchant une fièvre de 40,8 degrés Celsius. Ses trois autres jeunes patients de la journée précédente étaient également gravement malades, deux luttant pour leur vie.

La grande chambre criminelle a prévu sept jours de procès, avec un verdict prévu pour la fin septembre.

Malgré l'enquête sur la pratique dentaire de l'anesthésiste à Bensheim, il a continué à traiter des patients. Pendant cette période, il a accidentellement utilisé une solution anesthésiante contaminée lors d'un traitement dentaire chez un autre patient.

La pratique dentaire de Bensheim, où l'anesthésiste travaillait, a été mise sous surveillance en raison d'incidents impliquant des solutions anesthésiques contaminées ayant entraîné des problèmes de santé graves chez plusieurs patients.

