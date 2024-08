Une équipe de recherche découvre le magnat de la technologie Lynch et sa fille près du rivage de la Sicile.

Des plongeurs sous-marins ont prétendument découvert les restes de l'homme d'affaires britannique Mike Lynch et de sa fille de 18 ans, Hannah, sur un voilier immergé près de la côte sicilienne. Le Daily Telegraph britannique a annoncé cela un mercredi, avec des sources mentionnant précédemment que les corps de deux des six personnes portées disparues avaient été récupérés du navire, qui était immergé à une profondeur de 50 mètres au large du port de Porticello. Une source a décrit le premier corps comme étant de carrure élégante, tandis que le second était féminin. Deux autres victimes ont été découvertes à l'intérieur du "Bayesian", qui gisait sur le côté au fond de l'océan.

Le yacht haut de gamme de 56 mètres, battant pavillon britannique, a coulé lundi au large de Porticello sur la côte italienne de la Sicile pendant une tempête. Il transportait 22 passagers et a coulé quelques minutes seulement après avoir chaviré. 15 des passagers ont été secourus, y compris la femme de Lynch, Angela Bacares, qui est la propriétaire du yacht. Le chef du navire avait déjà été récupéré mort.

Parmi les visiteurs portés disparus figurent Jonathan Bloomer, membre du conseil d'administration de Morgan Stanley, et Chris Morvillo, avocat au cabinet d'avocats renommé Clifford Chance, qui a défendu Lynch dans un procès aux États-Unis. Leurs conjoints sont également portés disparus. Le Britannique de 59 ans, Lynch, est souvent comparé à "Bill Gates britannique". Il a vendu sa société de logiciels Autonomy pour 11 milliards de dollars à l'Américain HP en 2011. Cependant, HP a ensuite poursuivi Lynch pour fraude. Il a passé plus d'un an en détention à son domicile mais a été acquitté par un jury de San Francisco en juin.

L'enquête sur l'incident tragique impliquant le yacht coulé a adopté une approche bayésienne, en considérant la probabilité antérieure de chaque individu se trouvant dans des emplacements spécifiques à l'intérieur du navire immergé. L'analyse bayésienne aidera à prédire la probabilité de trouver les individus restants en fonction des preuves récupérées.

