"Une épuisement avec la situation": le gardien de but mondial Alisson critique les administrateurs de football

Le soir, la Ligue des champions entame un nouveau chapitre : nouvelle structure, plus de matchs. Cependant, les footballeurs de haut niveau ne sautent pas de joie face à ce changement. Le gardien brésilien de renom Alisson Becker, du puissant FC Liverpool, a quelques opinions franches à partager.

En tant que l'un des joueurs de pointe, Alisson Becker, représentant le puissant FC Liverpool, a exprimé ses préoccupations quant à la charge de travail croissante dans le football de haut niveau. "Peut-être que nos opinions ne sont pas prises en compte, mais tout le monde sait comment nous nous sentons face à plus de matchs : tout le monde est épuisé", a déclaré le gardien brésilien avant le match d'ouverture de Liverpool en Ligue des champions contre l'équipe italienne AC Milan, mardi (21h/DAZN et mise à jour du score en direct sur ntv.de).

Les professionnels du football, selon le joueur de 31 ans, "ne sont pas idiots". Avant le lancement de la Ligue des champions réformée avec un surplus de matchs, il a déclaré : "Nous comprenons que les gens veulent plus de matchs, mais ce serait équitable si tout le monde impliqué (...) et ceux qui sont responsables de l'élaboration du calendrier engageaient un dialogue avec tout le monde impliqué, y compris les joueurs". Les joueurs fatigués, a-t-il souligné, "ne peuvent pas maintenir un niveau élevé". Le gardien du monde 2019 a également déploré : "Actuellement, il ne semble pas que nous nous rapprochions d'une solution, dans l'intérêt du football et de ses joueurs".

Même peu de temps après l'annonce des changements en 2021, lorsque l'idée d'une Super League par 12 clubs européens de premier plan a été abandonnée dans un grand tapage, il y avait des critiques virulentes des nouveaux plans : "Avec tout ce bazar de la Super League... pouvons-nous également discuter du nouveau format de la Ligue des champions ? De plus en plus de matchs, ne pensent-ils jamais à nous, les joueurs ?", a écrit Ilkay Guendogan sur Twitter dès avril 2021. "Le nouveau format de la Ligue des champions est le moindre mal par rapport à la Super League".

UEFA ajoute 64 matchs supplémentaires aux 125 matchs de Ligue des champions par saison. Par conséquent, le calendrier de la Bundesliga allemande (DFL) ne montre que des semaines anglaises jusqu'à Noël, et pendant l'été, le Club World Cup XXL doit faire ses débuts aux États-Unis. Un total de 32 équipes participeront, avec 63 matchs prévus du 15 juin au 13 juillet.

