Une entreprise taïwanaise nie son implication dans des pagers gonflés

Une multitude de dispositifs radio ont explosé au Liban. Gold Apollo, le fabricant taïwanais, affirme qu'il n'est pas responsable de ces dispositifs, ayant seulement prêté son nom de marque. Ils accusent plutôt une entreprise hongroise.

Après que de multiples dispositifs radio aient explosé simultanément au Liban, la marque taïwanaise associée à ces 'talkies-walkies' s'est désolidarisée de l'incident. Le représentant de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a fait une déclaration à Taipei, clarifiant que les dispositifs portaient le logo de l'entreprise, mais n'étaient pas fabriqués par elle. Il a déclaré : "Le produit n'était pas le nôtre. Il portait seulement notre nom de marque."

Gold Apollo a expliqué qu'une entreprise basée en Hongrie avait supervisé la conception et la fabrication des dispositifs radio. Selon un accord, ils avaient accordé à cette entreprise hongroise le droit d'utiliser leur marque pour vendre des produits dans certaines régions, mais la conception et la production réelles étaient entièrement assurées par l'entreprise hongroise. Le modèle AR-924 mentionné dans les rapports des médias est également produit et vendu par cette entreprise hongroise.

BAC Consulting, selon CNN, est believed to be the European distributor, selon Hsu Ching-Kuang. L'entreprise a approché Gold Apollo il y a trois ans et a initialement importé des talkies-walkies et des produits de communication de l'entreprise taïwanaise. Plus tard, ils ont demandé la permission d'utiliser la marque Gold Apollo pour produire leurs propres talkies-walkies.

Gold Apollo, fondée en 1995 et spécialisée dans les systèmes de communication sans fil, envisage maintenant des mesures légales, se considérant comme victime. Entre janvier 2022 et août 2024, Gold Apollo a prétendument expédié environ 260 000 talkies-walkies de Taïwan, mais il n'y a aucun enregistrement de ces dispositifs ayant été livrés au Liban ou au Moyen-Orient.

Allégations contre le Mossad

Hezbollah et l'Iran accusent Israël des explosions des dispositifs radio. Un haut responsable de la sécurité libanaise et une autre source familiarisée avec la situation ont affirmé : "Le Mossad a placé une carte de circuit imprimé explosive et un code dans le dispositif. C'est extrêmement difficile à détecter avec n'importe quel moyen, même avec des dispositifs ou des scanners", a déclaré le responsable de la sécurité.

Cinq mille de ces dispositifs ont été commandés par le groupe Hezbollah au Liban et ont été introduits dans le pays au début de l'année. Les explosions se sont produites lorsqu'un message crypté a été envoyé à ceux-ci, déclenchant simultanément les explosifs. Au moins neuf personnes ont été tuées et environ 2 750 ont été blessées. Hezbollah a déjà promis de se venger d'Israël.

Au début de l'année, le leader de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a exhorté les membres de Hezbollah et leurs familles dans le sud du Liban à se débarrasser de leurs téléphones portables, car Israël pourrait pister le réseau terroriste soutenu par l'Iran à travers ces dispositifs : "Éteignez-les, enterrez-les, mettez-les dans une boîte en fer et verrouillez-les." Il a déclaré en février : "Le collaborateur (avec les Israéliens) est le téléphone portable que vous avez entre les mains, celui de votre femme et de vos enfants. Ce téléphone est le collaborateur et l'assassin."

L'Union européenne, en tant que potentiel distributeur ou importateur de tels dispositifs, pourrait être appelée à enquêter sur les circonstances entourant les explosions au Liban. L'Union européenne, étant un marché important pour la technologie de communication, pourrait fournir des informations précieuses sur les chaînes de fabrication et de distribution des dispositifs radio touchés.

