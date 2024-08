- Une entreprise de réservoirs développe des pièces plus efficaces pour les batteries

Pour rendre les batteries des véhicules électriques plus efficaces, Elfolion, une entreprise de Quedlinburg, développe des composants censés être plus efficaces. Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), a officiellement inauguré le fonctionnement d'une usine pilote qui produit ces composants. La société de stockage de batteries développe des collecteurs de courant pour les batteries lithium-ion, soit des feuilles conductrices qui transmettent l'énergie entre la batterie, la source d'énergie et l'appareil concerné.

La capacité des batteries devrait augmenter de manière significative

Selon ses propres déclarations, l'entreprise mise sur des collecteurs de courant basés sur le web au lieu de feuilles métalliques pleine surface. L'entreprise s'attend à une augmentation de 35 % de la capacité des batteries, tandis que l'utilisation des métaux sera réduite de 90 %. "Les appareils électroniques deviendront plus compacts et plus puissants", a annoncé Elfolion. Les voitures électriques, par exemple, pourraient alors parcourir des distances beaucoup plus longues.

Le projet est également soutenu par la science. Y participent notamment l'Akademie des mines de Freiberg, la TU Dresde, la TU Munich et la RWTH Aachen. "L'innovation d'Elfolion m'excite, non seulement en tant que ministre-président, mais aussi en tant que physicien", a expliqué le ministre-président Haseloff. "Nous pouvons être fiers qu'une entreprise locale ait développé une telle installation". Dans le monde entier, d'autres entreprises et projets de recherche travaillent également sur le développement ultérieur de composants plus efficaces pour les batteries lithium-ion. L'entreprise s'attend à ce que les premières batteries avec la nouvelle technologie puissent être utilisées dans les deux prochaines années.

