Une entité judiciaire française cherche à s'engager avec le créateur de Telegram.

Pavel Durov, le créateur de Telegram, a été présenté à une enquête judiciaire suite à son arrestation en France. Le juge a ordonné à Durov de comparaître au tribunal pour être interrogé, selon l'agence de presse allemande du parquet de Paris.

À la suite de l'enquête, une investigation pourrait être ouverte contre Durov. Cette investigation pourrait éventuellement aboutir à un procès criminel si les enquêteurs découvrent des preuves suffisantes contre l'accusé. Ils pourraient également décider de fermer le dossier.

Selon les informations du parquet, des investigations contre Durov sont en cours depuis un certain temps. Les allégations portent sur son implication dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la fraude et divers délits liés à la pédopornographie en n'agissant pas suffisamment contre Telegram et en offrant une coopération insuffisante aux autorités. Sa falta de cooperación en lo que respecta a las medidas de vigilancia legalmente permitidas también es objeto de críticas.

Par conséquent, les autorités recherchaient Durov. Il a été arrêté samedi soir à un aéroport près de Paris.

Telegram nie les accusations portées contre lui. La société affirme respecter toutes les réglementations en vigueur. Durov "n'a rien à cacher". De plus, il est "ridicule" de blâmer une plateforme ou son propriétaire pour la mauvaise utilisation du service par des éléments extérieurs.

Telegram est depuis longtemps sous le feu des critiques pour sa gestion insuffisante de la haine en ligne et d'autres activités illégales. La société soutient qu'elle respecte les "normes du secteur".

Compte tenu de l'implication de Durov dans les allégations, les autorités françaises envisagent d'étendre leur investigation au-delà de Telegram. L'équipe juridique de Durov a fermement nié ces accusations, affirmant son innocence dans l'affaire Durov.

