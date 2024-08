Une entité inhabituelle traverse notre domaine cosmique.

Initialements, les chercheurs étaient à la recherche de la neuvième planète insaisissable de notre système solaire. Cependant, ils ont découvert une bizarrerie : un objet traversant l'espace à une vitesse étonnante. Avec une vitesse d'environ 1,6 million de km/h, ce mouvement rapide pourrait même transcender la force gravitationnelle de la Voie lactée, selon les observations du télescope Keck à Hawaï.

Cette découverte intrigante a été faite par des amateurs passionnés d'astronomie travaillant sur le projet Backyard Worlds: Planet 9 de la NASA. Cette entreprise consiste à explorer les images de l'espace pour repérer d'éventuelles neuvièmes planètes ou objets proches suspectés d'être situés à la lisière du système solaire. Ces images de l'espace ont été capturées par la mission WISE (Explorateur infrarouge à large champ) de la NASA, qui a observé le cosmos en lumière infrarouge entre 2009 et 2011.

"J'étais vraiment choqué"

Des années auparavant, trois participants à la recherche avaient détecté un objet rapide et peu lumineux nommé CWISE J1249 sur les images. L'un des découvreurs, Martin Kabatnik de Nuremberg, a déclaré selon un communiqué de la NASA : "J'étais vraiment choqué. Lorsque j'ai vu sa vitesse rapide, j'ai pensé qu'il avait déjà été signalé."

Des observations ultérieures à l'aide de télescopes ont renforcé la découverte et ont permis des calculs plus précis. Cet objet à haute vitesse a été détaillé dans une étude récente, accessible en tant que prépublication et qui sera publiée dans la revue "Astrophysical Journal Letters".

Anomalie de masse faible

La vitesse remarquable de cet objet n'est pas sa seule particularité. Sa masse minimale est également intrigante. Il pourrait s'agir d'une étoile de faible masse ou d'un nain brun, un objet se situant entre une planète gazeuse importante et une étoile qui ne rayonne jamais vraiment. Cet objet récemment découvert à haute vitesse possède une masse comparable ou inférieure à celle d'une petite étoile. Les objets extrêmement rapides identifiés jusqu'à présent, appelés "étoiles à vitesse hypervéd", ont généralement des profils stellaires plus importants.

Cet objet présente une autre caractéristique unique. Les données du télescope Keck à Hawaï montrent qu'il possède beaucoup moins de fer et d'autres métaux que les autres étoiles et nains bruns. Cette chimie inhabituelle suggère que CWISE J1249 est un objet ancien, issu de l'une des premières générations d'étoiles de la Voie lactée. De plus, il se trouve à une distance stupéfiante de seulement 400 années-lumière de notre système solaire.

La source de sa vitesse

Mais quelle est la cause de la vitesse inlassable de cet objet ? Les experts proposent plusieurs possibilités. Selon une théorie, CWISE J1249 proviendrait d'un système d'étoiles binaires contenant un nain blanc qui a explosé en supernova en cherchant trop de matière de son compagnon. "Dans ce scénario de supernova, le nain blanc est entièrement détruit, libérant son compagnon et le propulser loin à une vitesse égale à celle de son orbite d'origine, combinée à une petite poussée de l'explosion", explique Adam Burgasser, professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de Californie et principal auteur de l'étude.

Une autre théorie suggère que CWISE J1249 a été éjecté dans l'immensité de l'espace en raison d'une rencontre fortuite avec des trous noirs dans un amas globulaire. "Lorsqu'une étoile entre en collision avec un trou noir, la dynamique complexe de cette interaction à trois corps peut éjecter l'étoile directement hors de l'amas globulaire", explique Kyle Kremer, professeur adjoint du département d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de San Diego. Les chercheurs prévoient actuellement d'examiner de plus près la composition chimique de CWISE J1249 pour déterminer quelle théorie est la plus plausible.

