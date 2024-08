Une enquête révèle que les partisans de la BSW et de l'AfD détestent fortement la démocratie allemande

La plupart des gens soutenant divers partis au Bundestag ont généralement apprécié les procédures démocratiques. Dans tout le pays, environ 52 % des personnes ont déclaré être "très satisfaites" ou "satisfaites" de la démocratie en Allemagne. Inversement, environ 46 % ont manifesté moins de satisfaction ou aucune satisfaction.

Il y avait des différences d'évaluation entre l'Est et l'Ouest. Dans l'Est, un substantiel 55 % des répondants ont déclaré être moins satisfaits ou pas satisfaits de la démocratie. Contrairement à cela, c'était seulement 44 % à l'Ouest.

L'enquête a également demandé si l'on pouvait exprimer librement ses opinions et ses points de vue en Allemagne sans craindre de graves conséquences personnelles. Environ 59 % des répondants ont répondu "absolument" ou "plutôt oui", tandis que 37 % ont exprimé un "plutôt non" ou "absolument pas".

Une grande majorité des partisans d'AfD et de BSW ont désapprouvé : un étonnant 79 % des partisans d'AfD ont cru qu'ils ne pouvaient pas exprimer librement leurs opinions sans craindre des conséquences négatives. D'un autre côté, chez les partisans de BSW, c'était 57 %.

Les partisans des autres partis ont largement cru qu'ils pouvaient exprimer leurs opinions sans craindre de conséquences.

Infratest Dimap a interrogé 1 311 électeurs éligibles en Allemagne du 5 au 7 août 2024.

