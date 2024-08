- Une enquête révèle que les entreprises allemandes sont constamment victimes de cyberattaques de cybercriminels chinois

Les pertes financières annuelles dues aux menaces cyber comme le vol, le sabotage et l'espionnage pour les entreprises allemandes ont atteint un sommet historique d'environ 267 milliards d'euros, selon les estimations du secteur. La Chine s'est imposée comme la principale source de telles attaques contre les corporations allemandes, selon une étude de Bitkom publiée à Berlin.

Dans une enquête impliquant plus de 1 000 entreprises de divers secteurs, 45 % des entreprises touchées ont attribué les cyberattaques à la Chine (2023 : 42 %). Récemment, les attaques de la Russie occupaient la première place dans les statistiques, mais cette tendance a changé de manière spectaculaire. Actuellement, 39 % des entreprises ciblées signalent des attaques de la Russie (2023 : 46 %).

Ces "temps agités"

Les médias ont rapporté en avril qu'allegedly des hackers de la République populaire espionnaient Volkswagen depuis des années. Les enquêteurs ont révélé que les hackers cherchaient à obtenir les connaissances technologiques de Volkswagen. Le président de Bitkom, Ralf Wintergerst, a commenté que les chiffres en hausse démontrent la nature "tumultueuse et tendue" de notre époque.

Les hackers malveillants d'Europe de l'Est étaient responsables de 32 % des cas, tandis que l'Union européenne (hors Allemagne) était impliquée dans 21 % des cas. Plus d'un tiers des entreprises ciblées (36 %) n'ont pas pu identifier l'origine des attaquants. Environ un cinquième des victimes d'attaques (20 %) suppose que l'attaque provenait d'Allemagne, tandis qu'un quart (25 %) suspecte la participation d'hackers américains.

En ce qui concerne l'origine régionale des cyberattaques et le cercle des auteurs, plusieurs possibilités ont été prises en compte. Cela inclut également les cas où certaines entreprises ont été attaquées à partir de différentes régions à plusieurs reprises.

Criminels en liberté

Les entreprises interrogées estimaient que le crime organisé était principalement responsable des attaques (70 %). Elles estimaient que 20 % des attaques étaient orchestrées par des services de renseignement étrangers. L'année dernière, ils ont identifié les services secrets comme les auteurs dans seulement 7 % des cas. Dans 25 % des attaques, il était suspecté que les actions étaient motivées par une vengeance de la part d'employés actuels ou anciens.

L'enquête de Bitkom souligne l'ampleur de la menace. Plus de huit entreprises allemandes sur dix (81 %) ont admis avoir subi un vol de données, un vol d'équipement informatique et de télécommunications, de l'espionnage industriel ou du sabotage au cours de l'année dernière. Dix pour cent supplémentaires soupçonnent avoir été ciblés. Le vice-président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, Sinan Selen, estime qu'encore plus d'entreprises ont été attaquées mais ne s'en rendent pas compte. "Les 9 % manquants ne se rendent probablement pas compte. Nous devons supposer que presque chaque entreprise ici est la cible d'une attaque. Seules certaines ne reconnaissent pas ces attaques."

Dommages numériques et tangibles

Les cyberattaques contre les entreprises allemandes ne se limitent pas au monde numérique mais s'étendent également au monde réel. Cela comprend le vol d'équipements informatiques et de télécommunications, qui a affecté 62 % des entreprises. 74 % des entreprises ont signalé un espionnage numérique de leurs données commerciales. Les données des clients (62 %), les données d'accès ou les mots de passe (35 %) et les informations de propriété intellectuelle telles que les brevets et les informations sur la R&D (26 %) sont souvent parmi les données volées. Les données de communication générales telles que les e-mails sont les plus ciblées (63 %).

Le président de Bitkom, Ralf Wintergerst, a suggéré que les entreprises devaient renforcer davantage leurs mesures de protection, y compris les attaques numériques et traditionnelles telles que l'écoute de réunions ou le vol de documents physiques. Bien que l'érection de barrières de protection élevées ou la rupture des liens avec la Chine présente des défis importants, Wintergerst a acknowledging

