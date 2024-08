Une enquête révèle la valeur potentielle d'une initiative éducative de plusieurs milliards de dollars

L'administration allemande vise à amplifier les perspectives éducatives via le célèbre programme Startchancen, qui doit aider des milliers d'écoles situées dans des districts financièrement défavorisés. Cette initiative, selon une étude, pourrait générer des avantages économiques à long terme substantiels, selon les résultats.

Les 20 milliards d'euros investis par les gouvernements fédéral et régional dans le programme Startchancen pourraient potentiellement rapporter plus de deux fois, voire même trois fois le montant initial, selon une étude réalisée par l'Institut de l'économie allemande (IW) pour Unicef. Les chercheurs prévoient que ces avantages à long terme pourraient atteindre entre 56 et 113 milliards d'euros, compensant ainsi les 20 milliards d'euros initiaux.

L'étude a pris en compte un équilibre fiscal complet, tenant compte des dépenses publiques dans l'éducation, la garde d'enfants, les pensions, la santé et les perspectives d'emploi, ainsi que des recettes fiscales et des contributions sociales.

Si le programme Startchancen aidait 250 000 enfants et jeunes adultes à atteindre un niveau d'éducation modéré plutôt qu'un niveau bas, l'impact fiscal global serait de 112,6 milliards d'euros, ont conclu les auteurs de l'étude. Même si la moitié de ce nombre d'enfants était touchée, l'impact serait toujours de 56,3 milliards d'euros, dépassant ainsi deux fois l'investissement initial de 20 milliards d'euros.

Jusqu'à 4 000 écoles et écoles professionnelles recevront un soutien

L'Allemagne compte environ 11 millions d'élèves. Le programme Startchancen a commencé à la rentrée scolaire et se poursuivra pendant la prochaine décennie, apportant une aide à jusqu'à 4 000 des environ 40 000 écoles et écoles professionnelles du pays. Dans le cadre des initiatives pour lutter contre la situation éducative, les écoles des districts défavorisés, principalement les écoles primaires, recevront des fonds pour la création d'espaces d'apprentissage et de salles, ainsi que pour l'ajout de personnel tels que les travailleurs sociaux.

L'objectif fixé par le ministère fédéral de l'éducation est le suivant : d'ici la fin du programme en 2034, le nombre d'élèves ne répondant pas aux exigences minimales en mathématiques et en allemand dans les écoles Startchancen doit être réduit de moitié.

