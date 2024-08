- Une enquête rapide est en cours sur l' incident de coups de couteau à Siegen.

Après l'attaque au couteau à Siegen, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), a appelé à une clarification immédiate. "Il est crucial que les événements ayant conduit à l'attaque soient investigués sans délai", a déclaré Wüst. Les événements ont rappelé les souvenirs les plus déplaisants, une semaine seulement après l'attaque terroriste à Solingen.

"Un groupe de jeunes individus, remplis d'enthousiasme, se rendant à une fête, pour devenir des victimes dans une attaque imprévue dans un bus", a réagi le ministre-président. Il a salué les services d'urgence et souhaité un prompt et complet rétablissement pour tous les blessés. "Une reconnaissance particulière va au conducteur de bus et aux passagers courageux dont les actions ont peut-être évité une situation plus grave", a noté Wüst.

Incident à Solingen une semaine plus tôt

Un vendredi soir, une femme allemande de 32 ans a soudainement attaqué des passagers avec un couteau dans un bus de transport en route pour la fête de la ville. Au moins six personnes ont été blessées - trois gravement. La femme de 32 ans est connue des autorités. Selon les rapports de dpa, il y a des indices d'une maladie mentale. La fête de la ville a eu lieu le samedi avec un service religieux et n'a pas été interrompue.

L'incident a rappelé des souvenirs de l'attaque à Solingen il y a exactly une semaine. Là, un homme a utilisé un couteau pour assassiner trois personnes à une fête de la ville et en blesser huit autres. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, reste en détention. Le parquet fédéral enquête sur lui, entre autres pour meurtre et soupçon d'appartenance à l'organisation terroriste État Islamique (EI).

L'augmentation des crimes violents, comme en témoignent l'attaque au couteau récente et l'incident terrifiant à Solingen, a suscité des préoccupations accrues chez les habitants locaux. Les autorités doivent prendre des mesures immédiates pour prévenir d'autres attaques et assurer la sécurité du public.

Lire aussi: