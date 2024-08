- Une enquête montre que Lilium cherche un site amélioré pour ses opérations.

La société allemande de taxis électriques Lilium, basée en Bavière, envisage de quitter l'Allemagne. Selon un article du "Handelsblatt", la direction négocie avec le gouvernement français pour obtenir des subventions et des garanties de prêt pour un éventuel implantations en France. Le président du conseil d'administration de Lilium et ancien PDG d'Airbus, Tom Enders, prévoit de se rendre en Chine et aux États-Unis en septembre pour trouver des financeurs. Un porte-parole de Lilium n'a pas souhaité commenter cette affaire.

La société aéronautique innovante située au sud de Munich avait initialement demandé un prêt de 100 millions d'euros aux gouvernements fédéral et régional. Lilium emploie actuellement environ 500 ingénieurs aéronautiques. Le premier vol habité de leur taxi électrique à décollage et atterrissage verticaux a été reporté au début de 2025, avec les premières livraisons aux clients prévues pour 2026. Cette évolution a un coût élevé ; près de 200 millions d'euros ont été dépensés pendant la première moitié de 2024 seule. Jusqu'à présent, l'introduction en bourse de Lilium sur l'échANGE Nasdaq des États-Unis a été financée par environ 70 investisseurs.

Des personnes au courant de l'industrie estiment que les développeurs d'avions électriques aux États-Unis et en Chine reçoivent des fonds importants de l'État. Après que l'aide financière de Bade-Wurtemberg et de Bavière a été refusée, le PDG de Volocopter, la société de taxis électriques de Bade, Dirk Hoke, a exprimé son mécontentement face au manque de soutien politique. Tom Enders a déclaré au "Handelsblatt" : "Le succès d'Airbus n'aurait jamais eu lieu sans le soutien allemand et français".

